 У Миколаєві обговорили створення мобільного ЦНАПу для віддалених районів міста

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Головна Новини Самоврядування 10:25, 27 серпня, 2026

У Миколаєві обговорили створення мобільного ЦНАПу для віддалених районів міста

Новий ЦНАП у Корабельному районі. Фото: Миколаївській обласній військовій адміністраціїЦНАП у Корабельному районі. Ілюстраційне фото: Миколаївській обласній військовій адміністрації

У Миколаєві можуть розглянути можливість створення мобільного ЦНАПу для мешканців віддалених районів міста, зокрема Тернівки, Великої Коренихи, Балабанівки та Матвіївки.

З такою пропозицією виступила голова постійної комісії, депутат Олена Кісельова під час засідання комісії міської ради з питань законності 25 серпня, пишуть «МикВісті».

Під час обговорення змін до переліку адміністративних послуг Олена Кісельова запитала директора Миколаївського ЦНАПу про можливість створення мобільного ЦНАПу, навівши приклад інших громад області, де такі виїзні пункти приїжджають у віддалені населені пункти у визначені дні та години й приймають заяви від мешканців.

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— Чи є можливість здійснювати надання адміністративних послуг на виїзді? Це стосується віддалених мікрорайонів міста Миколаєва, насамперед Тернівки, Великої Коренихи, я б ще розглядала Балабанівку. Люди звертаються, що в інших містах є така виїзна адміністративна машина, яка в певні дні, в певні години здійснює збір інформації, саме заяв, а далі вже обробляє їх у себе в офісі. Чи розглядається таке питання з метою покращення доступу людей до послуг? — запитала Олена Кісельова.

Директор департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Владислав Бєлан пояснив, що мобільний ЦНАП передбачає спеціально обладнаний автомобіль, якого наразі в Миколаєві немає.

— Мобільний ЦНАП — це спеціально облаштований автомобіль, якого у нас немає. І, в принципі, я б не сказав, що була якась у нас потреба в цьому, тому що він більше застосовується у територіальних громадах сільських, там, де є віддалені села і так далі. А в межах міста обласного значення мало хто ним користується, — сказав Владислав Бєлан.

Скриншот з трансляціїГолова постійної комісії, депутат Олена Кісельова та Директор департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Владислав Бєлан. Скриншот з трансляції

Олена Кісельова зазначила, що окремі райони Миколаєва, зокрема Корениха, Тернівка та Матвіївка, фактично є віддаленими від центральної частини міста, тому питання доступності адміністративних послуг для їхніх мешканців варто додатково вивчити.

— Складно назвати Корениху близьким до міста територіально, реально складно. І у нас є ще Тернівка і, мабуть, навіть Матвіївка. Ну, добре, давайте вивчимо це питання. Як мінімум, нам треба зробити обґрунтовану відповідь, чому цього немає, — підсумувала Олена Кісельова.

Перед цим члени комісії розглянули проєкт рішення про внесення змін до переліку адміністративних послуг, що надаються через департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

За словами Владислава Бєлана, зміни необхідні для актуалізації переліку послуг та їхніх надавачів. Зокрема, до переліку додадуть 19 адміністративних послуг Державної інспекції архітектури та містобудування України. Також внесуть зміни до інформації про надавачів послуг Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області та Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області.

Південний міжрегіональний сектор Державного агентства водних ресурсів України надаватиме одну послугу, а за Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС у Миколаївській області залишаться три послуги.

Серед послуг, які надаються виконавчими органами міської ради, також передбачені зміни. Зокрема, у департаменті архітектури та містобудування змінять назви п'яти послуг, у відділі обліку та розподілу житла додадуть одну послугу, в управлінні у справах ветеранів війни одну послугу приберуть, а департамент соціального захисту населення отримає одну додаткову послугу.

Члени комісії підтримали проєкт рішення: четверо проголосували «за», проти та утриманих не було. Комісія рекомендувала винести питання на розгляд міської ради.

Нагадаємо, у Миколаївській області діють 13 служб перевезення для маломобільних груп населення, які допомагають людям дістатися до медичних, соціальних, освітніх та інших установ.

За інформацією Миколаївської ОВА, таке соціальне таксі є безкоштовним. Служби перевезення працюють у Миколаївській, Південноукраїнській, Новоодеській, Доманівській, Веселинівській, Коблівській, Казанківській, Березанській, Баштанській, Снігурівській, Чорноморській, Новобузькій та Мішково-Погорілівській громадах.

З початку 2026 року послугами соціального таксі в Миколаївській області скористалися 12 573 людини з інвалідністю.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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