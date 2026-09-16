У ДТП на Миколаївщині загинула 14-річна пасажирка мотоцикла

Смертельна ДТП у Миколаївському районі. Фото нацполіція

У селі Камʼянка Чорноморської громади Миколаївського району внаслідок зіткнення автомобіля ЗАЗ та мотоцикла Geon Stіnger загинула 14-річна пасажирка мотоциклу, а 14-річний керманич отримав травми.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Аварія сталася 15 вересня близько 18:00. За даними правоохоронців, за кермом легковика перебував 54-річний чоловік. Обох травмованих підлітків госпіталізували, однак дівчина померла у лікарні.

Поліцейські затримали водія авто. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення.

Смертельна ДТП у Миколаївському районі. Фото нацполіція

Нагадаємо, що у Вознесенському районі 15 вересня сталася ДТП, у якій травмувалися дві жінки.