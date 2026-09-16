 У ДТП на Миколаївщині загинула 14-річна пасажирка мотоцикла

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Головна Новини Інциденти 11:44, 16 вересня, 2026

У ДТП на Миколаївщині загинула 14-річна пасажирка мотоцикла

Смертельна ДТП у Миколаївському районі. Фото нацполіціяСмертельна ДТП у Миколаївському районі. Фото нацполіція

У селі Камʼянка Чорноморської громади Миколаївського району внаслідок зіткнення автомобіля ЗАЗ та мотоцикла Geon Stіnger загинула 14-річна пасажирка мотоциклу, а 14-річний керманич отримав травми.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Аварія сталася 15 вересня близько 18:00. За даними правоохоронців, за кермом легковика перебував 54-річний чоловік. Обох травмованих підлітків госпіталізували, однак дівчина померла у лікарні.

Поліцейські затримали водія авто. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення.

Смертельна ДТП у Миколаївському районі. Фото нацполіціяСмертельна ДТП у Миколаївському районі. Фото нацполіція

Нагадаємо, що у Вознесенському районі 15 вересня сталася ДТП, у якій травмувалися дві жінки.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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