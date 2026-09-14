За тиждень на Миколаївщині народилось 66 дітей

За тиждень на Миколаївщині народилось 67 дітей. Ілюстративне фото: unsplash.com

У пологових будинках Миколаївської області з 7 по 13 вересня з’явилися на світ 66 дитини.

Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я, серед новонароджених: 39 дівчаток та 27 хлопчиків.

Найменшу вагу при народженні — 2050 грамів — мало немовля, яке народилось у філії КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради «Перинатальний центр».

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 4 по 11 вересня у пологових відділеннях народилося 36 дітей. Серед них, 21 дівчинка та 15 хлопчиків.

Раніше повідомлялося, що у серпні у Миколаєві народилося 197 дітей. Померли 312 людей, тобто на 115 більше, ніж з'явилися на світ.