За серпень у Миколаєві народилися 197 дітей, серед них — дві двійні
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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У серпні у Миколаєві народилося 197 дітей. Померли 312 людей, тобто на 115 більше, ніж з'явилися на світ.
Про це стало відомо під час апаратної наради у виконкомі Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».
Начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай повідомила, що у серпні у Миколаєві народилися 197 дітей: 109 хлопців і 88 дівчат, у тому числі дві двійні. А всього з початку 2026 року у місті народилося 1 354 дитини: 718 хлопчиків, 636 дівчат. Серед них 18 двієнь.
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Проте смертність у серпні перевищила народжуваність. Начальник КП «Миколаївська ритуальна служба» Сергій Василега зазначив, що померли 149 чоловіків та 163 жінки — 312 людей. Тобто на 115 більше, ніж народилися.
Директор департаменту з надання адміністративних послуг Владислав Бєлан додав, що за минулий місяць у Миколаєві зареєстрували місце проживання 1140 жителів, а знялися з реєстрації 1801. Серед них через смерть 695 людей.
Крім того, він повідомив, що з початку року по 1 вересня у Миколаєві зареєструвалися 6414 людей, знялися з реєстрації 11 368, серед яких по смерті 4 255.
— І можна ще навести одну цифру, що на 1 січня 2026 в місті Миколаєві було зареєстровано 391 368 осіб. Станом на 1 вересня 2026 зареєстровано 388 766 осіб, що трохи ніж на пів відсотка менше. Це стала традиція, — сказав Владислав Бєлан.
Нагадаємо, за рік кількість внутрішньо переміщених осіб у Миколаєві зросла приблизно на 2,5 тисячі людей. Водночас майже 90% переселенців, які зараз реєструються у місті, прибувають із Херсона.
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