Майже 17 тис. ФОПів на Миколаївщині працюють у роздрібній торгівлі

Станом на початок вересня 2026 року 16,9 тисячі ФОПів працюють у сфері роздрібної торгівлі в Миколаївській області.

Для порівняння, на Одещині працюють 44,5 тисячі підприємців у ритейлі, а на Херсонщині — 10,8 тисячі, свідчать аналітичні дані Опендатабот.

Географія фопів у ритейлі. Інфографіка: Опендатабот

Динаміка фопів у ритейлі. Інфографіка: Опендатабот

Загалом, в Україні у цій сфері працюють понад 659 тисяч підприємців — майже кожен третій ФОП.

Кількість ФОПів у сфері роздрібної торгівлі в останні роки змінювалася. У 2021, 2022 та 2025 роках підприємців закривалося більше, ніж відкривалося. Найбільше скорочення було у 2022 році — тоді закрилося майже на 25 тисяч ФОПів більше, ніж відкрилося.

У 2026 році ритейл знову почав зростати. За перші вісім місяців року в Україні відкрилося на 8 196 ФОПів у сфері роздрібної торгівлі більше, ніж закрилося.

Найпоширенішим напрямом роботи для підприємців залишаються неспеціалізовані магазини — ними займаються близько 208 тисяч ФОПів, або 32% усіх підприємців у ритейлі.

Ще близько 160 тисяч ФОПів, або 24%, торгують на ринках і з лотків. Понад 107 тисяч підприємців працюють поза магазинами, зокрема продають товари через інтернет.

Також 82,8 тисячі ФОПів займаються торгівлею різними товарами у спеціалізованих магазинах. Ще 47,6 тисячі продають продукти, напої та тютюнові вироби у спеціалізованих торгових точках.

Види роздрібної торгівлі серед фопів. Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, що у Миколаївській області 6 845 компаній мають податкову заборгованість перед державою. В Україні загалом таких підприємств — понад 218 тисяч, а сума їхнього боргу становить 263,3 мільярда гривень.