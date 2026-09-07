Майже 7 тис. компаній на Миколаївщині мають податкові борги

У Миколаївській області 6 845 компаній мають податкову заборгованість перед державою. В Україні загалом таких підприємств — понад 218 тисяч, а сума їхнього боргу становить 263,3 мільярда гривень.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот.

За їх даними, за перші шість місяців 2026 року кількість компаній із податковими боргами в Україні зросла приблизно на 3%, а загальна сума заборгованості — на 4%. Від початку повномасштабного вторгнення борг компаній перед державою збільшився у 2,5 раза.

Станом на 1 липня 2026 року податкові борги мали 218 731 компанія. У середньому на одного підприємця-боржника припадає близько 1,2 мільйона гривень заборгованості.

Динаміка суми податкового боргу компаній. Інфографіка: Опендатабот Динаміка компаній із податковим боргом. Інфографіка: Опендатабот

У Миколаївській області нарахували 6 845 компаній із податковими боргами. За кількістю боржників область посідає середні позиції серед регіонів України.

Для порівняння, на Одещині податкові борги мають 14 155 компаній, а на Херсонщині — 4 474 підприємства.

Найбільше компаній-боржників зареєстрували у Києві — 58 056 підприємств, або 27% від загальної кількості. Вони сукупно заборгували державі 96,06 мільярда гривень. Далі за кількістю боржників йде Дніпропетровщина, де 17 042 компанії мають 23,37 мільярда гривень податкового боргу, та Харківщина — 15 202 компанії із загальною заборгованістю 10,56 мільярда гривень.

Де найбільше компаній-боржників? Інфографіка: Опендатабот

Водночас в Опендатабот зазначають, що встановити, які саме підприємства мають найбільші податкові борги, за відкритою статистикою наразі неможливо. Після початку повномасштабної війни податкова служба обмежила доступ до частини даних і публікує переважно зведену інформацію.

Нагадаємо, що в Миколаївській області протягом січня–липня 2026 року зареєстрували дві нові компанії з іноземними власниками.