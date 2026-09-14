Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», «Молнією» та «Ланцетом»: є пошкодження

Наслідки атаки на Миколаїв 28 липня 2026 року. Фото «МикВісті»

Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками. Внаслідок одного з ударів у Миколаївському районі пошкоджена господарська будівля, сталася пожежа.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Зазначається, що область атакували ударними БпЛА типу «Shahed». За даними ОВА, внаслідок цих атак пошкоджень та постраждалих немає.

У Баштанському районі вдень російські військові атакували Снігурівську громаду БпЛА типу «Молнія». Постраждалих немає.

У Миколаївському районі ворог атакував Куцурубську громаду FPV-дроном та БпЛА типу «Ланцет».

У селі Дмитрівка внаслідок атаки пошкоджена господарська будівля на території приватного домоволодіння. Там виникла пожежа. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 12 вересня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково були знеструмлені кілька районів.