Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», «Молнією» та «Ланцетом»: є пошкодження
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками. Внаслідок одного з ударів у Миколаївському районі пошкоджена господарська будівля, сталася пожежа.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Зазначається, що область атакували ударними БпЛА типу «Shahed». За даними ОВА, внаслідок цих атак пошкоджень та постраждалих немає.
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У Баштанському районі вдень російські військові атакували Снігурівську громаду БпЛА типу «Молнія». Постраждалих немає.
У Миколаївському районі ворог атакував Куцурубську громаду FPV-дроном та БпЛА типу «Ланцет».
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Нагадаємо, 12 вересня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково були знеструмлені кілька районів.
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