 Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», «Молнією» та «Ланцетом»: є пошкодження

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Головна Новини Інциденти 8:19, 14 вересня, 2026

Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», «Молнією» та «Ланцетом»: є пошкодження

Наслідки атаки на Миколаїв 28 липня 2026 року. Фото «МикВісті»Наслідки атаки на Миколаїв 28 липня 2026 року. Фото «МикВісті»

Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками. Внаслідок одного з ударів у Миколаївському районі пошкоджена господарська будівля, сталася пожежа.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Зазначається, що область атакували ударними БпЛА типу «Shahed». За даними ОВА, внаслідок цих атак пошкоджень та постраждалих немає.

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У Баштанському районі вдень російські військові атакували Снігурівську громаду БпЛА типу «Молнія». Постраждалих немає.

У Миколаївському районі ворог атакував Куцурубську громаду FPV-дроном та БпЛА типу «Ланцет».

У селі Дмитрівка внаслідок атаки пошкоджена господарська будівля на території приватного домоволодіння. Там виникла пожежа. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 12 вересня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково були знеструмлені кілька районів.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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