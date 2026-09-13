В Миколаєві відкрили новий театральний простір «Вільна сцена»

У Миколаєві 12 вересня відкрили новий театрально-концертний простір «Вільна сцена». Фото: МикВісті

У Миколаєві 12 вересня відкрили новий театрально-концертний простір «Вільна сцена». Тут проводитимуть вистави, літературні події, творчі зустрічі, майстер-класи, дискусії та концерти.

Про це пишуть «МикВісті».

Простір запрацював у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі у межах проєкту «Вільна сцена — українська спадщина у новому темпі».

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Проєкт реалізує громадська організація «Федерація аматорських миколаївських театрів» у партнерстві з Миколаївським академічним художнім драматичним театром. Авторкою проєкту є голова організації Людмила Оспадова.

Реалізувати проєкт вдалося за підтримки Save the Children in Ukraine, «Південної стратегії розвитку» та Міністерства закордонних справ Данії.

Для «Вільної сцени» переобладнали приміщення колишнього театрального буфету, яке згодом використовували як театральний салон.

Керівник театру Артем Свистун розповів, що простір буде доступний для містян щосереди. Тут планують проводити заходи, присвячені українській мові, історії та культурі.

— Я від себе і від колективу театру дякую всім, що саме у День міста ми відкриваємо цей простір. Він трансформувався з колишнього буфету, потім у нас був театральний салон. А зараз, завдяки нашим донорам і грантодавцям, цей простір щосереди буде вільно доступним для наших містян, — зазначили він під час відкриття.

Організатори наголошують, що «Вільна сцена» має бути не лише новим приміщенням театру, а відкритим простором для творчості, спілкування та сучасного переосмислення української культурної спадщини.

Тут зможуть зустрічатися молодь, професійні митці, представники громадськості та різних спільнот. У програмі — театральні й літературні події, творчі лабораторії, майстер-класи, дискусії, зустрічі та камерні концерти.

Окремий напрям роботи присвятять зустрічам із діячами культури, мистецтва та громадського життя. Також планують говорити про теми, актуальні для Миколаєва та півдня України — ідентичність регіону, його історичну та культурну спадщину, роль української мови та зміни мовного середовища.

Обговорюватимуть і те, як повномасштабна війна впливає на розуміння мешканцями себе та свого регіону. Організатори хочуть, щоб «Вільна сцена» стала місцем, де про складні питання можна говорити відкрито та з повагою до різного досвіду.

Після відкриття протягом наступних шести місяців тут проводитимуть культурні, освітні та мистецькі заходи, присвячені українській культурній спадщині, творчому діалогу та залученню громади.

Миколаєву 237 роки. Як святкували День міста:

У День міста в Миколаєві вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України та передали державні нагороди родинам полеглих військових.

Також у місті провели спецпогашення поштових марок до 125-річчя Миколаївського зоопарку та традиційно привітали молодят, які одружилися 12 вересня.

Міський голова Олександр Сєнкевич побажав місту перемоги, миру й повернення захисників і захисниць додому.

Також під час заходів до Дня міста вшанували військових, загиблих та зниклих безвісти захисників, а також відзначили миколаївців за внесок у розвиток міста, волонтерство, спорт та підтримку Збройних сил України.

Крім того, у День міста, за традицією провели церемонію одруження молодят. Цього року чоловіком і дружиною стали Олексій та Антоніна.