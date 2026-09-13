Сквер біля університету в Миколаєві пропонують перейменувати на честь морської піхоти — мерія готує голосування

Сквер «Університетський» пропонують перейменувати на честь морської піхоти. Скриншот з Googl Maps

Сквер «Університетський», який розташований на розі вул. Вадима Благовісного та Артилерійської у Миколаєві, пропонують перейменувати. Його можуть назвати сквером «Морської піхоти України». Для цього організують громадські обговорення, щоб почути думки містян.

Відповідне розпорядження 10 вересня підписав мер Олександр Сєнкевич, пишуть «МикВісті».

Пропозицію перейменувати сквер пояснили тим, що Миколаїв має визначну роль у становленні та розвитку Морської піхоти, а також є звернення 30 корпусу Морської піхоти ЗСУ для вшанування історичного бойового шляху та героїзму морпіхів України.

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«Морська піхота України — це про честь, відданість, відвагу, готовність попри все захищати своїх, обороняти наші позиції та знищувати окупанта. Морська піхота виконує повний спектр бойових завдань від оборони узбережжя та десантних позицій до штурму укріплених позицій ворога й глибини розвідки», — йдеться в обґрунтуванні.

Щоб почути думки миколаївців, проведуть громадські обговорення щодо перейменування скверу. Пропозиції та зауваження прийматимуть протягом двох місяців: з 14 вересня по 16 листопада включно.

Є три варіанти голосування:

електронні консультації на платформі e-DEM,

голосування у пункті для голосування,

подання пропозицій або зауважень на електронну пошту [email protected].

Якщо подати пропозиції на електронну пошту, потрібно зазначити власні прізвище, ім’я, по батькові та адресу проживання, а для юридичних осіб та громадських об’єднань — назву, місцезнаходження та ЄДРПОУ. Анонімні пропозиції не розглядатимуть.

У сквері прибрали пам'ятник Олексію Гмирьову. Фото: Суспільне. Миколаїв

У голосуванні можуть брати участь жителі Миколаєва, юридичні особи та громадські об’єднання без статусу юридичної особи, зареєстровані на території громади. Проголосувати можна будь-яким з трьох способів.

Організатором обговорення та відповідальним за його підготовку визначили Департамент архітектури та містобудування. У його приймальній буде пункт для голосування за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, другий під’їзд, кабінет 252. Департамент працює з понеділка по четвер з 9:00 до 17:00, у п'ятницю з 9:00 до 16:00. Перерва з 12:00 до 13:00 у робочі дні.

При цьому у розпорядженні є уточнення, що доступ до пункту голосування буде з урахуванням охорони, пропускного режиму до будівлі Миколаївської міськради, а також сигналів повітряної тривоги.

«У випадку оголошення повітряної тривоги пункт для голосування припиняє свою роботу. Відповідальні за супровід процесу голосування інформують учасників громадського обговорення про необхідність покинути приміщення пункту та пройти до укриття, розташованого у будівлі Миколаївської міської ради за адресою: вул. Адміральська, 20, другий під’їзд», — йдеться у розпорядженні.

Щоб віддати свій голос у пункті голосування, потрібно мати при собі паспорт, довідку про місце проживання в місті (ID-картку), витяг з ЄДРПОУ для юросіб та громадських об’єднань, для ВПО — довідку про реєстрацію у Миколаєві.

Координаційна група підраховуватиме голоси протягом двох тижнів. Підсумок мають опублікувати на сайті Миколаївської міськради.

До складу координаційної робочої групи увійшли посадовці департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Сергій Скидан, який очолить групу, Лідія Баранчук, яка стане її секретарем, а також Юлія Алтухова і Ганна Мазуренко.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві провели громадське обговорення з приводу назви бульварної зони по вулиці Садовій між вулицями Спаською та Вадима Благовісного. Було чотири варіанти назви меморіального простору, пов'язані з пам'яттю про загиблих, закатованих, полонених та зниклих безвісти.