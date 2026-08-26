 У виконкомі Миколаєва пропонують перейменувати зупинку «УГМК» у Кульбакіному, бо її назва асоціюється з компанією з Уралу

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Головна Новини Самоврядування 14:00, 26 серпня, 2026

У виконкомі Миколаєва пропонують перейменувати зупинку «УГМК» у Кульбакіному, бо її назва асоціюється з компанією з Уралу

Транспортна зупинка «УГМК» у мікрорайоні Кульбакіно. Скриншот з GoogleMapsТранспортна зупинка «УГМК» у мікрорайоні Кульбакіно. Скриншот з GoogleMaps

Член виконавчого комітету Миколаївської міської ради Віталій Посмітний запропонував змінити назву зупинки громадського транспорту «УГМК» у мікрорайоні Кульбакіно. Він зазначив, що вона співзвучна із назвою Уральської гірничо-металургійної компанії в РФ.

Мова про це йшла під час засідання виконкому 26 серпня, пишуть «МикВісті».

Водночас він сам зауважив, що назва зупинки пов’язана з Українською гірничо-металургійною компанією (УГМК), яка працювала в місті ще до початку російсько-української війни.

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— Назва зупинки у мікрорайоні Кульбакіно викликає здивування. Ще до початку АТО у нас було таке підприємство, як УГМК — Українська гірничо-видобувна компанія, з металом пов’язана. Але на сьогоднішній день ми знаємо, що УГМК — це Уральська гірничо-металургійна компанія. З Україною вона ніяк не пов’язана, і назва зупинки залишилась, — сказав Віталій Посмітний.

Раніше, додав він, зупинка мала іншу назву.

— Зупинка називалась «Школа №44», чомусь її немає взагалі. Якщо можна, змінити назву зупинки, — запропонував член виконкому.

Віце-мер Миколаєва Віталій Луков погодився з необхідністю переглянути назву.

— Не те, щоб можна, мабуть, потрібно це зробити», — відповів він.

Заступник міського голови Юрій Андрієнко додав, що опрацює питання спільно з адміністрацією Корабельного району.

Зазначимо, Українська гірничо-металургійна компанія (УГМК) була великою мережею торгівлі металопрокатом в Україні та мала, зокрема, Миколаївську регіональну філію. Компанія працювала в Україні під брендом УГМК, однак нині ПрАТ «Українська гірничо-металургійна компанія» перебуває у статусі припиненої юридичної особи.

Абревіатуру УГМК сьогодні також використовує російська Уральська гірничо-металургійна компанія — це окрема російська компанія, з українською УГМК вона ніяк не повʼязана.

Нагадаємо, у липні 2024 року на Миколаївщині завершили процес перейменування та затвердили нові назви для 411 вулиць та провулків. У Миколаєві перейменували 49 вулиць і провулків, які дублювалися.

Оновлені назви населених пунктів Миколаївської області, які перейменували восени 2024 року, вже відображаються у сервісі Google Maps.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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