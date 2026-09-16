У 12 дитсадках Миколаєва не вистачає викладачів англійської

У 12 садках Миколаєва досі немає постійних викладачів англійської. Фото: архів МикВісті

У 12 дитсадках Миколаєва бракує викладачів англійської, яка з цього навчального року стала обов’язковою для старших груп. Ще у восьми садках фахівці мають почати працювати з жовтня.

Про це під час брифінгу 16 вересня повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, пишуть «МикВісті».

За новими вимогами, у старших групах дитсадків мають проводити два окремі заняття з англійської на тиждень. Крім того, мову можуть використовувати під час інших занять та активностей із дітьми.

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— Цього року англійська мова в закладах дошкільної освіти є обов'язковою. Міністерство освіти визначило, що у старших групах має бути два спеціально організовані заняття з англійської мови на тиждень. Також англійська може інтегруватися в інші види діяльності, — розповіла Ганна Личко.

Наразі викладачі англійської є у 24 дитсадках Миколаєва. Ще у восьми закладах вони мають розпочати роботу з жовтня. Водночас 12 дитсадків ще потребують таких фахівців.

— На сьогодні у 24 закладах дошкільної освіти є викладачі англійської мови. У восьми дитячих садках фахівці працюватимуть з жовтня, а 12 потребують викладачів англійської мови на постійній основі, — сказала Ганна Личко.

Начальниця управління освіти також пояснила, хто може викладати англійську дошкільнятам. Це може бути педагогічний працівник із відповідною освітою або вихователь, який має підтверджений рівень володіння англійською не нижче B2.

Викладати мову може й людина з вищою освітою без педагогічної спеціальності, однак для цього вона має пройти спеціальну підготовку та підтвердити знання англійської на рівні не нижче B2.

— Вимоги визначені. Це може бути педагогічний працівник, який має відповідну педагогічну освіту, вихователь, який має підтверджений рівень володіння англійською мовою не нижче B2. Особа з вищою освітою, яка не має відповідної педагогічної освіти, має пройти спеціальну перепідготовку та отримати сертифікат, що підтверджує рівень англійської мови не нижче B2, — пояснила Ганна Личко.

Загалом зараз дитячі садки Миколаєва відвідують близько 7,5 тисячі дітей. У 43 закладах дошкільної освіти працюють 390 груп.

Нагадаємо, що у Миколаєві 27 дитячих садків досі не приймають дітей через відсутність придатних укриттів. Водночас закривати ці заклади місто поки не планує: вони залишаються в освітній мережі, а їхні будівлі — у комунальній власності.

Раніше повідомлялось, що штатний дитсадків у Миколаєві, які не працюють під час війни, пропонують скоротити. Фактично вони не запрацюють і у найближчий час, оскільки там немає підвалів та відповідно укриттів. Мова йшла про 29 закладів дошкільної освіти. Наразі скоротили 442 штатні одиниці.

Водночас після обговорень депутати Миколаївської міської ради проголосували за ліквідацію лише одного дитсадка — №138 по вулиці Олега Кравця у Балабанівці. Голосування за інші два — №104 та 128 — не набрало необхідної кількості голосів.

Того ж дня «МикВісті» відвідали дитсадок та оглянули його стан.

Після чого прокуратура відкрила кримінальне провадження через рішення Миколаївської міської ради про ліквідацію закладів дошкільної освіти, зокрема дитячого садка №138.