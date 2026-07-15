 На Миколаївщині посадовця ЦНАП підозрюють у незаконній зміні даних про оренду дев'яти земельних ділянок

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Головна Новини Інциденти 16:43, 15 липня, 2026

На Миколаївщині посадовця ЦНАП підозрюють у незаконній зміні даних про оренду дев'яти земельних ділянок

Посадовця ЦНАП на Миколаївщині підозрюють у незаконній зміні даних у держреєстрі. Фото: zemliak.comПосадовця ЦНАП на Миколаївщині підозрюють у незаконній зміні даних у держреєстрі. Фото: zemliak.com, ілюстративне

Начальнику відділу Центру надання адміністративних послуг Кривоозерської селищної ради на Миколаївщині повідомили про підозру у незаконних діях із Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними слідства, у грудні 2025 року 53-річний посадовець без відома власників дев'яти земельних ділянок оформив від їхнього імені заяви з неправдивими відомостями. Після цього, як вважають правоохоронці, він вніс зміни до державного реєстру та незаконно продовжив оренду земель загальною площею 36,8 гектара на користь одного з підприємств.

У Миколаївській обласній прокуратурі зазначають, що через це власники землі втратили можливість вільно користуватися та розпоряджатися своїми ділянками.

Посадовцю повідомили про підозру за статтями про підроблення офіційних документів та несанкціоновану зміну інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо його вину доведуть у суді, йому загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Раніше у прокуратурі також повідомляли про звернулася до суду, щоб повернути Снігурівській громаді дві земельні ділянки загальною площею понад 350 гектарів. За їх інформацією, орендар кілька років не платив за користування землею сільськогосподарського призначення. Через це перед місцевим бюджетом утворився борг.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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