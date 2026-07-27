У Миколаєві чоловік вирощував коноплі та зберігав понад 10 кг канабісу. Фото: прокуратура Миколаївської області

У Миколаєві поліція знайшла у 51-річного чоловіка понад десять кілограм висушеного канабісу та 14 рослин конопель.

За даними слідства, він вирощував коноплі у дворі, а потім сушив їх і зберігав, щоб продавати.

Підозрюваного затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 133 тисяч гривень застави. Чоловіку інкримінують ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України.

У Миколаєві чоловік вирощував коноплі та зберігав понад 10 кг канабісу. Фото: прокуратура Миколаївської області У Миколаєві чоловік вирощував коноплі та зберігав понад 10 кг канабісу. Фото: прокуратура Миколаївської області У Миколаєві чоловік вирощував коноплі та зберігав понад 10 кг канабісу. Фото: прокуратура Миколаївської області

Раніше повідомлялось, що у Вознесенську правоохоронці виявили у 57-річного місцевого жителя майже 13 кілограм канабісу, обладнання для його фасування та 18 кущів конопель на присадибній ділянці.