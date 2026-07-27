 У Миколаєві чоловік вирощував коноплі та зберігав понад 10 кг канабісу

  • понеділок

    27 липня, 2026

  • 23.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 липня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 23.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Правосуддя 20:17, 27 липня, 2026

У Миколаєві чоловік вирощував коноплі та зберігав понад 10 кг канабісу

У Миколаєві чоловік вирощував коноплі та зберігав понад 10 кг канабісу. Фото: прокуратура Миколаївської областіУ Миколаєві чоловік вирощував коноплі та зберігав понад 10 кг канабісу. Фото: прокуратура Миколаївської області

У Миколаєві поліція знайшла у 51-річного чоловіка понад десять кілограм висушеного канабісу та 14 рослин конопель.

За даними слідства, він вирощував коноплі у дворі, а потім сушив їх і зберігав, щоб продавати.

Підозрюваного затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 133 тисяч гривень застави. Чоловіку інкримінують ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України.

У Миколаєві чоловік вирощував коноплі та зберігав понад 10 кг канабісу. Фото: прокуратура Миколаївської областіУ Миколаєві чоловік вирощував коноплі та зберігав понад 10 кг канабісу. Фото: прокуратура Миколаївської області
У Миколаєві чоловік вирощував коноплі та зберігав понад 10 кг канабісу. Фото: прокуратура Миколаївської областіУ Миколаєві чоловік вирощував коноплі та зберігав понад 10 кг канабісу. Фото: прокуратура Миколаївської області
У Миколаєві чоловік вирощував коноплі та зберігав понад 10 кг канабісу. Фото: прокуратура Миколаївської областіУ Миколаєві чоловік вирощував коноплі та зберігав понад 10 кг канабісу. Фото: прокуратура Миколаївської області

Раніше повідомлялось, що у Вознесенську правоохоронці виявили у 57-річного місцевого жителя майже 13 кілограм канабісу, обладнання для його фасування та 18 кущів конопель на присадибній ділянці.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Миколаїв

Шамрай — Матильда, Дем’янов — кілер Леон: миколаївський «МАРТ» показав кліп до Дня медика
Народжуваність у Миколаєві: за тиждень на світ з'явилися 45 немовлят
У Миколаєві проведуть форум для бізнесу про можливості співпраці з ЮНОПС
Реклама
Читайте також:
новини
Обласній науковій бібліотеці у Миколаєві бракує коштів на нові книжки: цьогоріч отримали ₴250 тис.

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаївській обласній бібліотеці заявили про аварійний стан будівлі: частину залів закрили

Аліна Квітко
новини
Прокуратура Миколаївщини відзвітувала про 4 викритих злочинних угруповань за пів року

Аліна Квітко
новини
Комунальні підприємства Миколаєва мають €26,4 млн і $13,6 млн кредитних боргів

Юлія Бойченко
новини
Прокуратура у суді вимагає від підрядників у Миколаєві понад ₴3,4 млн штрафів

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві проведуть форум для бізнесу про можливості співпраці з ЮНОПС
Народжуваність у Миколаєві: за тиждень на світ з'явилися 45 немовлят
Шамрай — Матильда, Дем’янов — кілер Леон: миколаївський «МАРТ» показав кліп до Дня медика

Комунальні підприємства Миколаєва мають €26,4 млн і $13,6 млн кредитних боргів

Управління лісового господарства пропонувало віднести 177 га у Миколаєві до самозалісених: міськрада готує відмову

3 години тому

Прокуратура Миколаївщини відзвітувала про 4 викритих злочинних угруповань за пів року

Аліна Квітко

Головне сьогодні