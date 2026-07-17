У Вознесенську чоловіка підозрюють у зберіганні майже 13 кг канабісу: в огороді знайшли плантацію конопель

13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області

У Вознесенську правоохоронці виявили у 57-річного місцевого жителя майже 13 кілограм канабісу, обладнання для його фасування та 18 кущів конопель на присадибній ділянці.

Про це повідомили прокуратурі Миколаївської області.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили близько 13 кг особливо небезпечного наркотичного засобу — канабісу. Також вилучили обладнання для зважування та фасування речовини.

Крім того, на території знайшли 18 кущів коноплі зі слідами догляду та культивації.

13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області 13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області

13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області 13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За інкримінованою статтею йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Миколаєві поліцейські затримали 46-річного місцевого жителя, який продавав канабіс своїм знайомим і розвозив його на мотоциклі.