 У Вознесенську чоловіка підозрюють у зберіганні майже 13 кг канабісу: в огороді знайшли плантацію конопель

  • пʼятниця

    17 липня, 2026

  • 22.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 17 липня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 22.7° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Правосуддя 0:24, 17 липня, 2026

У Вознесенську чоловіка підозрюють у зберіганні майже 13 кг канабісу: в огороді знайшли плантацію конопель

13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області

У Вознесенську правоохоронці виявили у 57-річного місцевого жителя майже 13 кілограм канабісу, обладнання для його фасування та 18 кущів конопель на присадибній ділянці.

Про це повідомили прокуратурі Миколаївської області.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили близько 13 кг особливо небезпечного наркотичного засобу — канабісу. Також вилучили обладнання для зважування та фасування речовини.

Крім того, на території знайшли 18 кущів коноплі зі слідами догляду та культивації.

13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області
13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області
13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області
13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області13 кг канабісу, кущі конопель і обладнання для фасування знайшли у Вознесенську. Фото: Прокуратура Миколаївської області

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За інкримінованою статтею йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Миколаєві поліцейські затримали 46-річного місцевого жителя, який продавав канабіс своїм знайомим і розвозив його на мотоциклі.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Миколаївщина

Антимонопольний комітет України вніс до «чорного списку» 74 підприємців з Одещини, Миколаївщини та Херсонщини
На Миколаївщині чоловік незаконно забирав пісок з берега лиману: його оштрафували на ₴1,7 тис.
У Первомайську 16-річна дівчина отримала тяжке ураження струмом на залізничному вагоні
Реклама
Читайте також:
новини
УКБ уклало ще один договір на ₴6 млн для капремонту укриття у лікарні №1 Миколаєва через додаткові роботи

Юлія Лук’яненко
новини
Дозвілля у Миколаєві: найцікавіші події найближчих днів

Марія Хаміцевич
новини
Конкурс на сортування сміття у Миколаєві: французька Veolia не подалась, єдина заявка — від українсько-американської групи «ЛНК»

Юлія Бойченко
новини
Миколаївці з картонками прийшли до мерії через звільнення міністра оборони Федорова

Таміла Ксьонжик
новини
Верховна Рада сьогодні голосуватиме за новий Кабмін: серед кандидатів на міністерські посади — двоє миколаївців

Аліса Мелікадамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

У Первомайську 16-річна дівчина отримала тяжке ураження струмом на залізничному вагоні
На Миколаївщині чоловік незаконно забирав пісок з берега лиману: його оштрафували на ₴1,7 тис.
Антимонопольний комітет України вніс до «чорного списку» 74 підприємців з Одещини, Миколаївщини та Херсонщини

УКБ уклало ще один договір на ₴6 млн для капремонту укриття у лікарні №1 Миколаєва через додаткові роботи

АФІША

Дозвілля у Миколаєві: найцікавіші події найближчих днів

3 години тому

Конкурс на сортування сміття у Миколаєві: французька Veolia не подалась, єдина заявка — від українсько-американської групи «ЛНК»

Головне сьогодні