На Миколаївщині за пів року зафіксували понад 500 випадків крадіжки електроенергії

Електрики проводять ремонтні роботи. Фото: АТ «Миколаївобленерго»

В АТ «Миколаївобленерго» відзвітували про 511 випадків незаконного споживання електроенергії, які фахівці зафіксували на Миколаївщині за перше півріччя 2026 року.

Йдеться про незаконні підключення до електромереж та втручання в роботу засобів обліку.

На підприємстві нагадали, що за такі порушення споживачам можуть донарахувати вартість необлікованої електроенергії та зобов’язати відшкодувати завдані збитки. Також передбачена адміністративна, а в окремих випадках — кримінальна відповідальність.

У «Миколаївобленерго» наголошують, що незаконні підключення можуть спричинити перевантаження мереж, аварійні відключення та пожежі, а також становити загрозу для життя і здоров’я людей.

Раніше повідомлялось, що мешканцям вулиці Заводської у Миколаєві, які двічі за останні два тижні залишалися без електропостачання через аварії на кабельних мережах, відновили подачу світла. Водночас у міськраді визнають, що проблему необхідно вирішувати комплексно — через передачу мереж від морського порту на обслуговування АТ «Миколаївобленерго».