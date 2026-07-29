На Миколаївщині за пів року зафіксували понад 500 випадків крадіжки електроенергії
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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В АТ «Миколаївобленерго» відзвітували про 511 випадків незаконного споживання електроенергії, які фахівці зафіксували на Миколаївщині за перше півріччя 2026 року.
Йдеться про незаконні підключення до електромереж та втручання в роботу засобів обліку.
На підприємстві нагадали, що за такі порушення споживачам можуть донарахувати вартість необлікованої електроенергії та зобов’язати відшкодувати завдані збитки. Також передбачена адміністративна, а в окремих випадках — кримінальна відповідальність.
У «Миколаївобленерго» наголошують, що незаконні підключення можуть спричинити перевантаження мереж, аварійні відключення та пожежі, а також становити загрозу для життя і здоров’я людей.
Раніше повідомлялось, що мешканцям вулиці Заводської у Миколаєві, які двічі за останні два тижні залишалися без електропостачання через аварії на кабельних мережах, відновили подачу світла. Водночас у міськраді визнають, що проблему необхідно вирішувати комплексно — через передачу мереж від морського порту на обслуговування АТ «Миколаївобленерго».
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