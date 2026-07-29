 На Миколаївщині за пів року зафіксували понад 500 випадків крадіжки електроенергії

  • четвер

    30 липня, 2026

  • 19.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 липня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 19.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Економіка 21:10, 29 липня, 2026

На Миколаївщині за пів року зафіксували понад 500 випадків крадіжки електроенергії

Електрики проводять ремонтні роботи. Фото: АТ «Миколаївобленерго»Електрики проводять ремонтні роботи. Фото: АТ «Миколаївобленерго»

В АТ «Миколаївобленерго» відзвітували про 511 випадків незаконного споживання електроенергії, які фахівці зафіксували на Миколаївщині за перше півріччя 2026 року.

Йдеться про незаконні підключення до електромереж та втручання в роботу засобів обліку.

На підприємстві нагадали, що за такі порушення споживачам можуть донарахувати вартість необлікованої електроенергії та зобов’язати відшкодувати завдані збитки. Також передбачена адміністративна, а в окремих випадках — кримінальна відповідальність.

У «Миколаївобленерго» наголошують, що незаконні підключення можуть спричинити перевантаження мереж, аварійні відключення та пожежі, а також становити загрозу для життя і здоров’я людей.

Раніше повідомлялось, що мешканцям вулиці Заводської у Миколаєві, які двічі за останні два тижні залишалися без електропостачання через аварії на кабельних мережах, відновили подачу світла. Водночас у міськраді визнають, що проблему необхідно вирішувати комплексно — через передачу мереж від морського порту на обслуговування АТ «Миколаївобленерго».

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Миколаїв

Боксери з Миколаєва перемогли на чемпіонаті України
На Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях
У Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей, одна з них — рідкісного темного забарвлення
Реклама
Читайте також:
новини
У Єланецькій громаді три навчальні заклади приєднали до ліцею, створивши його філії

Юлія Лук’яненко
новини
Орендна плата за землю в парках Миколаєва може зрости у 10 разів

Аліна Квітко
новини
У гімназії у Тернівці не можуть облаштувати укриття через брак коштів та стару котельню

Юлія Лук’яненко
новини
Миколаїв знову шукає проєктантів для відновлення 68 будинків за гроші Світового банку

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві запускають Школу урбаністики: молодь навчатимуть створювати проєкти для розвитку міста

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей, одна з них — рідкісного темного забарвлення
На Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях
Боксери з Миколаєва перемогли на чемпіонаті України

У Єланецькій громаді три навчальні заклади приєднали до ліцею, створивши його філії

МІСТО

Орендна плата за землю в парках Миколаєва може зрости у 10 разів

4 години тому

Карпати, Львів та Одеса: де українці найчастіше відпочивали під час війни

Головне сьогодні