 «10 кг смородини» за фіктивне навчання: у Києві підозрюють двох освітянок, які продавали вступ

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Головна Новини Правосуддя 2:20, 28 липня, 2026

«10 кг смородини» за фіктивне навчання: у Києві підозрюють двох освітянок, які продавали вступ

У Києві двох освітянок підозрюють вимаганні коштів за фіктивне навчання. Фото: НацполіціяУ Києві двох освітянок підозрюють вимаганні коштів за фіктивне навчання. Фото: Нацполіція

У Києві двох працівниць навчальних закладів підозрюють у тому, що вони за гроші обіцяли абітурієнтам допомогти зі вступом до вишів та коледжу.

За даними поліції та прокуратурі, доцентка одного зі столичних університетів запропонувала військовозобов'язаному за десять тисяч доларів організувати вступ до магістратури. Це мало дати йому можливість отримати відстрочку від мобілізації на три роки. Окремо чоловік мав заплатити 35 тисяч гривень за рік навчання.

У Києві двох освітянок підозрюють вимаганні коштів за фіктивне навчання. Фото: НацполіціяУ Києві двох освітянок підозрюють вимаганні коштів за фіктивне навчання. Фото: Нацполіція
У Києві двох освітянок підозрюють вимаганні коштів за фіктивне навчання. Фото: НацполіціяУ Києві двох освітянок підозрюють вимаганні коштів за фіктивне навчання. Фото: Нацполіція

При цьому, за версією слідства, навчання мало бути фіктивним — відвідувати заняття чоловікові не потрібно було. Суму хабаря жінка нібито назвала завуальовано — «10 кілограмів смородини».

Інша підозрювана — завідувачка денного відділення одного з київських коледжів. За даними правоохоронців, вона отримала 30 тисяч гривень за обіцянку вплинути на рішення приймальної комісії та допомогти абітурієнту вступити. Обом жінкам оголосили про підозру.

Нагадаємо, у Миколаєві директору товариства з обмеженою відповідальністю з будівництва доріг повідомили про підозру у заволодінні понад 581 тисячею гривень бюджетних коштів під час ремонту дорожнього покриття.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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