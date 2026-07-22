Привласнив майже ₴600 тис. на ремонт дороги: директору підрядної компанії оголосили підозру. Фото: Прокуратура України

У Миколаєві директору товариства з обмеженою відповідальністю з будівництва доріг повідомили про підозру у заволодінні понад 581 тисячею гривень бюджетних коштів під час ремонту дорожнього покриття.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час капітального ремонту дорожнього покриття директор підрядної компанії вніс до актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості про їх обсяги та якість.

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Правоохоронці стверджують, що частину робіт з улаштування асфальтобетонного покриття виконали не в повному обсязі, а їхня якість не відповідала проєктній документації та державним будівельним нормам. Ці документи стали підставою для перерахування бюджетних коштів підрядній організації в повному обсязі.

За результатами досліджень, поліцейські з’ясували, що порушник завдав громаді збитків на понад 581 тисячу гривень.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України — привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану. А також за частиною 1 статті 366 ККУ — складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Санкція статей передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави.

Раніше повідомлялося, що начальнику відділу Центру надання адміністративних послуг Кривоозерської селищної ради на Миколаївщині повідомили про підозру у незаконних діях із Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.