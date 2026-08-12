 Суд Миколаєва взяв під варту водія вантажівки Volvo, підозрюваного у смертельній ДТП

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Головна Новини Правосуддя 15:40, 12 серпня, 2026

Суд Миколаєва взяв під варту водія вантажівки Volvo, підозрюваного у смертельній ДТП

ДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: НацполіціяДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: Нацполіція

Водія вантажівки Volvo, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на Миколаївщині, взяли під варту. Суд також визначив йому заставу у розмірі 99 тисяч 840 гривень.

Про це свідчить ухвала Центрального районного суду Миколаєва.

Йдеться про аварію, яка сталася 6 серпня близько 16:00 поблизу села Половинки Веснянської громади. Тоді зіткнулися вантажівка Volvo з напівпричепом, автобус Setra та легковий автомобіль Ford Bronco Sport.

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Унаслідок ДТП 60-річний водій Ford загинув. Його 58-річну пасажирку госпіталізували з травмами.

За матеріалами суду, 64-річний водій Volvo, мешканець Кривого Рогу, рухався автодорогою М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» у напрямку Миколаєва.

Поблизу Половинок він, за версією слідства, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із задньою лівою частиною автобуса Setra, який рухався назустріч. Після цього вантажівка зіткнулася з Ford Bronco Sport, що їхав за автобусом.

Водій легковика отримав тяжкі травми та того ж дня помер у лікарні.

Слідчі кваліфікували дії водія вантажівки за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого».

У суді прокурор підтримала клопотання про тримання підозрюваного під вартою. Вона посилалася на обґрунтованість підозри та ризик того, що чоловік може переховуватися від слідства і суду.

Захисник заперечував проти арешту. Він зазначив, що, попри російське громадянство підозрюваного, чоловік із 2009 року проживає в Україні, має зареєстроване місце проживання та міцні соціальні зв'язки. На думку адвоката, це зменшує ризик його переховування.

Сам підозрюваний визнав свою провину, однак не повідомив суду обставин ДТП, оскільки, за його словами, не пам'ятає подій.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи та заслухавши позиції сторін, постановив взяти чоловіка під варту та визначив йому 99 840 гривень застави.

Нагадаємо, вранці 12 серпня біля села Мигія, що на Миколаївщині, зіткнулися легковик Cherry Amulet та вантажівка Ford Transit. Водій легковика отримав травми та потрапив до лікарні.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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