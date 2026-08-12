Біля Мигії легковик зіткнувся з вантажівкою: є постраждалий

Біля Мигії 12 серпня зіткнулися легковик і вантажівка. Фото: Нацполіція Миколаївщини

Вранці 12 серпня біля села Мигія, що на Миколаївщині, зіткнулися легковик Cherry Amulet та вантажівка Ford Transit. Водій легковика отримав травми та потрапив до лікарні.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Аварія сталася близько 7:50 на трасі «Благовіщенське — Миколаїв». За кермом Cherry Amulet був 21-річний чоловік, вантажівкою Ford Transit керував 31-річний водій.

Після зіткнення 21-річного водія доправили до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

Біля Мигії 12 серпня зіткнулися легковик і вантажівка. Фото: Нацполіція Миколаївщини

Поліцейські з’ясовують, через що сталася аварія. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

За цією статтею передбачене покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Слід зазначити, що кількість ДТП на Миколаївщині зросла порівняно з минулим роком. У патрульній поліції пояснили це перевищенням швидкості. Також, за їх даними, у регіоні збільшилась кількість водіїв.