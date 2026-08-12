Біля Мигії легковик зіткнувся з вантажівкою: є постраждалий
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Вранці 12 серпня біля села Мигія, що на Миколаївщині, зіткнулися легковик Cherry Amulet та вантажівка Ford Transit. Водій легковика отримав травми та потрапив до лікарні.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Аварія сталася близько 7:50 на трасі «Благовіщенське — Миколаїв». За кермом Cherry Amulet був 21-річний чоловік, вантажівкою Ford Transit керував 31-річний водій.
Після зіткнення 21-річного водія доправили до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків.
Поліцейські з’ясовують, через що сталася аварія. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.
За цією статтею передбачене покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.
Слід зазначити, що кількість ДТП на Миколаївщині зросла порівняно з минулим роком. У патрульній поліції пояснили це перевищенням швидкості. Також, за їх даними, у регіоні збільшилась кількість водіїв.
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