Поліція Миколаївщини повідомила про підозру водієві, який перекинув авто з чотирма неповнолітніми

ДТП сталась 9 серпня. Фото: ГУНП Миколаївщини

Поліція повідомили про підозру 25-річному водієві Mitsubishi Lancer, який допустив перекидання автомобіля у Миколаївській області. У салоні перебували п’ятеро пасажирів, серед яких четверо неповнолітніх.

Про це 10 серпня повідомили у Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області.

Нагадаємо, аварія сталася 9 серпня близько 19:55 на польовій дорозі між селами Покровське та Червона Долина Широківської громади. За кермом Mitsubishi Lancer перебував 25-річний чоловік. Внаслідок перекидання автомобіля травмувалися водій та п’ятеро пасажирів віком 6, 13, 15, 17 та 19 років. Усіх постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичних закладів.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Однак після встановлення обставин ДТП та наслідків аварії дії водія перекваліфікували на частину 2 статті 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження. 10 серпня чоловікові повідомили про підозру.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що 9 серпня на трасі «Одеса — Миколаїв» також сталася ДТП. Вантажний фургон, який їхав у напрямку Миколаєва, на зустрічній смузі в'їхав у два мікроавтобуси. В аварії троє людей загинули, ще восьмеро травмувалися.