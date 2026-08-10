 Поліція Миколаївщини повідомила про підозру водієві, який перекинув авто з чотирма неповнолітніми

  • понеділок

    10 серпня, 2026

  • 26.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 10 серпня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 26.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 20:28, 10 серпня, 2026

Поліція Миколаївщини повідомила про підозру водієві, який перекинув авто з чотирма неповнолітніми

ДТП сталась 9 серпня. Фото: ГУНП МиколаївщиниДТП сталась 9 серпня. Фото: ГУНП Миколаївщини

Поліція повідомили про підозру 25-річному водієві Mitsubishi Lancer, який допустив перекидання автомобіля у Миколаївській області. У салоні перебували п’ятеро пасажирів, серед яких четверо неповнолітніх.

Про це 10 серпня повідомили у Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області.

Нагадаємо, аварія сталася 9 серпня близько 19:55 на польовій дорозі між селами Покровське та Червона Долина Широківської громади. За кермом Mitsubishi Lancer перебував 25-річний чоловік. Внаслідок перекидання автомобіля травмувалися водій та п’ятеро пасажирів віком 6, 13, 15, 17 та 19 років. Усіх постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичних закладів.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Однак після встановлення обставин ДТП та наслідків аварії дії водія перекваліфікували на частину 2 статті 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження. 10 серпня чоловікові повідомили про підозру.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що 9 серпня на трасі «Одеса — Миколаїв» також сталася ДТП. Вантажний фургон, який їхав у напрямку Миколаєва, на зустрічній смузі в'їхав у два мікроавтобуси. В аварії троє людей загинули, ще восьмеро травмувалися.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві чоловік до смерті побив знайомого сапою: поліція затримала підозрюваного
На проспекті у Миколаєві зіткнулися автомобілі Citroen та Hyundai: постраждав один з водіїв
У Миколаєві розшукують 16-річну дівчину, яка пішла з дитячої лікарні і не повернулась
Реклама
Читайте також:
новини
У Вознесенську облаштували локацію з фонтаном: рятувальники кажуть, що заблокований пожежний резервуар

Юлія Лук’яненко
новини
Департамент соцзахисту Миколаєва віддасть ₴4 млн за послуги асистента дитини громадській організації, створеній місяць тому

Юлія Лук’яненко
новини
Викрутили лампи й пошкодили майно. У міськраді пояснили занедбаний стан укриття в центрі Миколаєва

Альона Коханчук
новини
На ремонт дитсадка «Сонечко» у Коблевому витратили ₴80 млн: ще встановлюватимуть сонячні колектори

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині представили проєкт спроможної мережі лікарень: як пропонують розподілити медзаклади

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві розшукують 16-річну дівчину, яка пішла з дитячої лікарні і не повернулась
На проспекті у Миколаєві зіткнулися автомобілі Citroen та Hyundai: постраждав один з водіїв
У Миколаєві чоловік до смерті побив знайомого сапою: поліція затримала підозрюваного

«Дивно читати, як місто називають брудним ті, хто кидає сміття під ноги», — Сєнкевич звернувся до миколаївців

Справу старости Плющівки на Миколаївщині, якого звинувачують у вбивстві колеги, передали до суду

2 години тому

В ОВА шукають підрядника, який за ₴816 тис. перевірятиме якість ремонту доріг Миколаївщини

Юлія Бойченко

Головне сьогодні