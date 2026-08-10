Легковик перекинувся на польовій дорозі: на Миколаївщині шестеро травмованих, серед них четверо дітей

Ввечері 9 серпня на польовій дорозі між селами Покровське та Червона Долина Широківської громади сталася ДТП. Mitsubishi Lancer, за кермом якого був 25-річний чоловік, перекинувся.

Про це повідомили у Нацполції Миколаївської області.

В аварії травмувалися водій та п’ятеро пасажирів. Серед них — четверо дітей віком 6, 13, 15 і 17 років. Ще одному пасажиру було 19 років. Усіх постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарень.

Поліція з’ясовує, чому сталася аварія. Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило травмування людей.

ДТП на Миколаївщині. Фото: Нацполіція ДТП на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що 9 серпня на трасі «Одеса — Миколаїв» також сталася ДТП. Вантажний фургон, який їхав у напрямку Миколаєва, на зустрічній смузі в'їхав у два мікроавтобуси. В аварії троє людей загинули, ще восьмеро травмувалися.