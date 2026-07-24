 На Херсонщині двох військових підозрюють у продажі «рішень» ВЛК за $7 тисяч

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Головна Новини Інциденти 15:29, 24 липня, 2026

На Херсонщині двох військових підозрюють у продажі «рішень» ВЛК за $7 тисяч

На Херсонщині двом військовослужбовцям повідомили про підозру у вимаганні 7 тисяч доларів за вплив на рішення військово-лікарської комісії. За версією слідства, вони обіцяли допомогти іншому військовому отримати висновок про непридатність до служби та виключення з військового обліку.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 38-річний військовослужбовець дізнався, що його побратим планує пройти ВЛК через стан здоров'я, і запропонував за гроші «вирішити питання». До схеми, як стверджують правоохоронці, він залучив 55-річну військовослужбовицю.

На Херсонщині двох військових підозрюють у продажі «рішень» ВЛК. Фото: Офіс ГенпрокурораНа Херсонщині двох військових підозрюють у продажі «рішень» ВЛК. Фото: Офіс Генпрокурора
На Херсонщині двох військових підозрюють у продажі «рішень» ВЛК. Фото: Офіс ГенпрокурораНа Херсонщині двох військових підозрюють у продажі «рішень» ВЛК. Фото: Офіс Генпрокурора
На Херсонщині двох військових підозрюють у продажі «рішень» ВЛК. Фото: Офіс ГенпрокурораНа Херсонщині двох військових підозрюють у продажі «рішень» ВЛК. Фото: Офіс Генпрокурора

Слідчі вважають, що військовий передав підозрюваним першу частину грошей у квітні 2026 року. Після цього вони консультували його щодо проходження медичних обстежень та запевняли, що зможуть вплинути на рішення ВЛК. Також, за інформацією прокуратури, один із підозрюваних домовився зі знайомою працівницею лікарні про проведення обстежень, результати яких могли вплинути на висновок комісії.

У липні, після отримання другої частини коштів, одного з підозрюваних затримали. Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 240 гривень. Їх підозрюють у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, що в Одесі судитимуть посадовця наукового інституту за фіктивне працевлаштування задля відстрочки від мобілізації.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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