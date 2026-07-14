 В Одесі судитимуть посадовця наукового інституту за фіктивне працевлаштування задля відстрочки від мобілізації

  • вівторок

    14 липня, 2026

  • 24.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 липня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 24.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Правосуддя 17:54, 14 липня, 2026

В Одесі судитимуть посадовця наукового інституту за фіктивне працевлаштування задля відстрочки від мобілізації

Посадовця інституту судитимуть за схему відстрочки від мобілізації. Фото поліція ОдещиниПосадовця інституту судитимуть за схему відстрочки від мобілізації. Фото поліція Одещини

В Одесі судитимуть заступника директора державного наукового інституту, якого звинувачують в організації схеми для ухилення від мобілізації за три тисячі доларів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, посадовець обіцяв фіктивно працевлаштувати громадянина до установи, що належить до об'єктів критичної інфраструктури. Таке оформлення давало чоловіку право на отримання відстрочки від призову.

Реклама

Для реалізації схеми керівник мав самостійно заповнювати табелі обліку робочого часу нібито працюючого співробітника, а натомість вимагав віддати йому банківську картку, на яку нараховували заробітну плату.

Поліцейські затримали посадовця двадцять третього березня під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Того ж дня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та в кабінетах установи, де вилучили речові докази.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, якою він скористався.

Чоловіка обвинувачують у зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Відповідно до санкції статті Кримінального кодексу України, йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Посадовця інституту судитимуть за схему відстрочки від мобілізації. Фото поліція ОдещиниПосадовця інституту судитимуть за схему відстрочки від мобілізації. Фото поліція Одещини

Нагадаємо, що в Одесі поліцейські та прикордонники затримали 57-річну жінку, яку підозрюють в організації схеми з незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон до Молдови. Їй загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

Останні новини про: Одеса

Грози та «жовтий» рівень небезпеки: синоптики попередили про негоду на Одещині та Миколаївщині
Одеський драмтеатр отримав п’ять адмінпротоколів через порушення мовного закону
В Одесі депутати планують перевірити 10 пляжів, що працюють без погодження ОВА
Реклама
Читайте також:
новини
Вознесенська громада встановила сім точок системи оповіщення за понад ₴835 тис.

Даріна Мельничук
новини
Домбровська показала фото родича, прив'язаного до ліжка лікарні №1 — їй відповіли про «сумлінне виконання професійної місії»

Аліса Мелікадамян
новини
Баштанка виділила ₴140 тис. на розробку проєкту системи централізованого оповіщення

Даріна Мельничук
новини
У «Серці міста» в Миколаєві дитина розсікла ногу об металевий кут на лавці

Юлія Лук’яненко
новини
У Первомайську планують побудувати систему централізованого оповіщення за понад ₴10 млн

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі депутати планують перевірити 10 пляжів, що працюють без погодження ОВА
Одеський драмтеатр отримав п’ять адмінпротоколів через порушення мовного закону
Грози та «жовтий» рівень небезпеки: синоптики попередили про негоду на Одещині та Миколаївщині

ВІЙНА

Стали відомі деталі удару по Очакову: РФ поцілила ракетами «Торнадо-С» біля лікарні

МІСТО

У «Серці міста» в Миколаєві дитина розсікла ногу об металевий кут на лавці

2 години тому

74% учасників опитування «МикВісті» вважають, що Миколаєву потрібні культурні події під час війни — але в безпечному форматі

Головне сьогодні