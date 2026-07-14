В Одесі судитимуть посадовця наукового інституту за фіктивне працевлаштування задля відстрочки від мобілізації

Посадовця інституту судитимуть за схему відстрочки від мобілізації. Фото поліція Одещини

В Одесі судитимуть заступника директора державного наукового інституту, якого звинувачують в організації схеми для ухилення від мобілізації за три тисячі доларів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, посадовець обіцяв фіктивно працевлаштувати громадянина до установи, що належить до об'єктів критичної інфраструктури. Таке оформлення давало чоловіку право на отримання відстрочки від призову.

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Для реалізації схеми керівник мав самостійно заповнювати табелі обліку робочого часу нібито працюючого співробітника, а натомість вимагав віддати йому банківську картку, на яку нараховували заробітну плату.

Поліцейські затримали посадовця двадцять третього березня під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Того ж дня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та в кабінетах установи, де вилучили речові докази.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, якою він скористався.

Чоловіка обвинувачують у зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Відповідно до санкції статті Кримінального кодексу України, йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Посадовця інституту судитимуть за схему відстрочки від мобілізації. Фото поліція Одещини

Нагадаємо, що в Одесі поліцейські та прикордонники затримали 57-річну жінку, яку підозрюють в організації схеми з незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон до Молдови. Їй загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.