У Баштанській громаді запрацював модульний ЦНАП

Відкриття ЦНАПу. Фото: Миколаївська ОВА

У Баштанській територіальній громаді відкрили новий модульний Центр надання адміністративних послуг. Відтепер місцеві жителі зможуть отримувати майже 320 адміністративних послуг.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

ЦНАП створено у межах проєкту «EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні» за підтримки Європейського Союзу, у співпраці з ПРООН та Баштанською міською радою.

На відкритті були присутні представники місцевої влади та міжнародних організацій. У приміщення створено безбар’єрний простір, запроваджено електронну систему обслуговування та забезпечено якісний сервіс. Перелік послуг постійно розширюватиметься.

Відкриття ЦНАПу. Фото: Миколаївська ОВА Відкриття ЦНАПу. Фото: Миколаївська ОВА Відкриття ЦНАПу. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що відповідно до даних системи публічних закупівель ProZorro, вартість будівництва склала 1 мільйон 635 тисяч гривень. За ці кошти переможець тендеру мав підготувати фундамент, підвести водопостачання, електрику та побудувати ЦНАП з блоків-контейнерів (модулів). Також у техзавданні мова йде про встановлення урни, велопарковки та лавки.