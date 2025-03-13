  • четвер

    13 березня, 2025

  • 14.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 14.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Баштанській громаді запрацював модульний ЦНАП

Відкриття ЦНАПу. Фото: Миколаївська ОВАВідкриття ЦНАПу. Фото: Миколаївська ОВА

У Баштанській територіальній громаді відкрили новий модульний Центр надання адміністративних послуг. Відтепер місцеві жителі зможуть отримувати майже 320 адміністративних послуг.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

ЦНАП створено у межах проєкту «EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні» за підтримки Європейського Союзу, у співпраці з ПРООН та Баштанською міською радою.

На відкритті були присутні представники місцевої влади та міжнародних організацій. У приміщення створено безбар’єрний простір, запроваджено електронну систему обслуговування та забезпечено якісний сервіс. Перелік послуг постійно розширюватиметься.

Відкриття ЦНАПу. Фото: Миколаївська ОВАВідкриття ЦНАПу. Фото: Миколаївська ОВА
Відкриття ЦНАПу. Фото: Миколаївська ОВАВідкриття ЦНАПу. Фото: Миколаївська ОВА
Відкриття ЦНАПу. Фото: Миколаївська ОВАВідкриття ЦНАПу. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що відповідно до даних системи публічних закупівель ProZorro, вартість будівництва склала 1 мільйон 635 тисяч гривень. За ці кошти переможець тендеру мав підготувати фундамент, підвести водопостачання, електрику та побудувати ЦНАП з блоків-контейнерів (модулів). Також у техзавданні мова йде про встановлення урни, велопарковки та лавки.

Останні новини про: Баштанка

Ремонт лікарні у Баштанці: наразі виконано близько 10% робіт
З бюджету Баштанки у 2025 році виділять ₴30 млн на підтримку ЗСУ
Діти з Баштанки пішли у дитячий садок вперше за час повномасштабної війни
Реклама

Читайте також:

новини

Суд зобовʼязав Миколаївську ТЕЦ надати МикВісті дані про зарплати керівництва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Поліція закрила справу щодо недопуску журналістів до Миколаївської міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

Апеляція погодилась відпустити з СІЗО Невінчанного на нічний домашній арешт

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Про гарантії безпеки ми будемо говорити детально, якщо буде тиша на 30 днів», — Зеленський

Анна Гакман
новини

«Перша велика конструктивна бесіда»: Зеленський прокоментував вчорашню зустріч між Україною та США в Саудівській Аравії

Анна Гакман

Останні новини про: Баштанка

Діти з Баштанки пішли у дитячий садок вперше за час повномасштабної війни
З бюджету Баштанки у 2025 році виділять ₴30 млн на підтримку ЗСУ
Ремонт лікарні у Баштанці: наразі виконано близько 10% робіт

Суд зобовʼязав Миколаївську ТЕЦ надати МикВісті дані про зарплати керівництва

Поліція закрила справу щодо недопуску журналістів до Миколаївської міськради

3 години тому

У Миколаєві оновлять перелік адміністративних послуг: що зміниться

Головне сьогодні