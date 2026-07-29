У Мішково-Погоріловому виявили проблеми з безбар’єрністю ЦНАПу та амбулаторії
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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У Мішково-Погоріловому на Миколаївщині перевірили доступність ЦНАПу та амбулаторії для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Моніторингова група виявила низку проблем — від відсутності спеціальних паркомісць і навігації для людей із порушеннями зору до невідповідності дверних прорізів та санвузлів вимогам доступності.
Про це повідомили в регіональному представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях.
Під час моніторингових візитів фахівці перевірили, наскільки люди з інвалідністю та інші маломобільні відвідувачі можуть безперешкодно отримувати адміністративні та медичні послуги.
У ЦНАПі приміщення розташоване на першому поверсі, однак доступ до нього ускладнює низка перешкод. На головному вході виявили пошкоджене покриття сходів, відсутність поручнів та контрастного маркування сходів і пандуса для людей із порушеннями зору. Біля будівлі також немає спеціально облаштованих паркомісць для автомобілів людей з інвалідністю.
Усередині приміщення відсутні тактильні та контрастні елементи навігації, інформаційні таблички зі шрифтом Брайля та інші засоби орієнтування. Також не забезпечено належних умов для обслуговування людей із порушеннями слуху та зору.
Проблеми виявили й у санвузлі. Ширина дверного прорізу не відповідає нормативам, простору недостатньо для маневрування кріслом колісним, а необхідні поручні та інші елементи доступності відсутні.
В амбулаторії загальної практики — сімейної медицини ситуація виявилася кращою. На вході немає перепадів висоти, облаштовано пандус, а ширина коридорів дає змогу маломобільним людям безперешкодно пересуватися приміщенням.
Водночас і тут зафіксували низку недоліків. Зокрема, відсутні спеціальні місця для паркування автомобілів людей з інвалідністю, на прозорих дверях немає контрастного маркування, а ширина окремих дверних прорізів не відповідає державним будівельним нормам.
Крім того, висота адміністративної стійки не забезпечує комфортного обслуговування людей, які користуються кріслом колісним. В амбулаторії також немає електронних інформаційних табло, а інформаційні матеріали розміщені на висоті, що може ускладнювати доступ до них для маломобільних відвідувачів.
Інклюзивний санвузол загалом відповідає основним вимогам щодо площі та обладнаний поручнями. Однак біля рукомийника немає опорних поручнів, а також відсутні гачки для одягу та сповивальний столик безпосередньо в приміщенні.
За результатами моніторингу керівництву ЦНАПу та амбулаторії надали рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, впровадження принципів розумного пристосування та дотримання вимог державних будівельних норм під час ремонтів і реконструкцій.
У представництві омбудсмана наголошують, що безбар’єрність — це не лише дотримання нормативних вимог, а й створення умов, за яких кожна людина може безперешкодно отримувати публічні послуги та реалізовувати свої права нарівні з іншими.
Нагадаємо, що у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці вже кілька років не можуть облаштувати пандус. Керівництво каже, що будівля є пам'яткою архітектури, і двірні прорізи біля головного входу не зможуть пристосувати для людей на кріслах колісних. Проте депутати вважають, що треба шукати можливості для цього.
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