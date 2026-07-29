У Мішково-Погоріловому виявили проблеми з безбар’єрністю ЦНАПу та амбулаторії

У Мішково-Погоріловому на Миколаївщині перевірили доступність ЦНАПу та амбулаторії. Фото: Представництва омбудсмана

У Мішково-Погоріловому на Миколаївщині перевірили доступність ЦНАПу та амбулаторії для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Моніторингова група виявила низку проблем — від відсутності спеціальних паркомісць і навігації для людей із порушеннями зору до невідповідності дверних прорізів та санвузлів вимогам доступності.

Про це повідомили в регіональному представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях.

Під час моніторингових візитів фахівці перевірили, наскільки люди з інвалідністю та інші маломобільні відвідувачі можуть безперешкодно отримувати адміністративні та медичні послуги.

У ЦНАПі приміщення розташоване на першому поверсі, однак доступ до нього ускладнює низка перешкод. На головному вході виявили пошкоджене покриття сходів, відсутність поручнів та контрастного маркування сходів і пандуса для людей із порушеннями зору. Біля будівлі також немає спеціально облаштованих паркомісць для автомобілів людей з інвалідністю.

Усередині приміщення відсутні тактильні та контрастні елементи навігації, інформаційні таблички зі шрифтом Брайля та інші засоби орієнтування. Також не забезпечено належних умов для обслуговування людей із порушеннями слуху та зору.

У Мішково-Погоріловому на Миколаївщині перевірили доступність ЦНАПу та амбулаторії. Фото: Представництва омбудсмана У Мішково-Погоріловому на Миколаївщині перевірили доступність ЦНАПу та амбулаторії. Фото: Представництва омбудсмана У Мішково-Погоріловому на Миколаївщині перевірили доступність ЦНАПу та амбулаторії. Фото: Представництва омбудсмана

Проблеми виявили й у санвузлі. Ширина дверного прорізу не відповідає нормативам, простору недостатньо для маневрування кріслом колісним, а необхідні поручні та інші елементи доступності відсутні.

В амбулаторії загальної практики — сімейної медицини ситуація виявилася кращою. На вході немає перепадів висоти, облаштовано пандус, а ширина коридорів дає змогу маломобільним людям безперешкодно пересуватися приміщенням.

Водночас і тут зафіксували низку недоліків. Зокрема, відсутні спеціальні місця для паркування автомобілів людей з інвалідністю, на прозорих дверях немає контрастного маркування, а ширина окремих дверних прорізів не відповідає державним будівельним нормам.

Крім того, висота адміністративної стійки не забезпечує комфортного обслуговування людей, які користуються кріслом колісним. В амбулаторії також немає електронних інформаційних табло, а інформаційні матеріали розміщені на висоті, що може ускладнювати доступ до них для маломобільних відвідувачів.

У Мішково-Погоріловому на Миколаївщині перевірили доступність ЦНАПу та амбулаторії. Фото: Представництва омбудсмана У Мішково-Погоріловому на Миколаївщині перевірили доступність ЦНАПу та амбулаторії. Фото: Представництва омбудсмана

Інклюзивний санвузол загалом відповідає основним вимогам щодо площі та обладнаний поручнями. Однак біля рукомийника немає опорних поручнів, а також відсутні гачки для одягу та сповивальний столик безпосередньо в приміщенні.

За результатами моніторингу керівництву ЦНАПу та амбулаторії надали рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, впровадження принципів розумного пристосування та дотримання вимог державних будівельних норм під час ремонтів і реконструкцій.

У представництві омбудсмана наголошують, що безбар’єрність — це не лише дотримання нормативних вимог, а й створення умов, за яких кожна людина може безперешкодно отримувати публічні послуги та реалізовувати свої права нарівні з іншими.

Нагадаємо, що у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці вже кілька років не можуть облаштувати пандус. Керівництво каже, що будівля є пам'яткою архітектури, і двірні прорізи біля головного входу не зможуть пристосувати для людей на кріслах колісних. Проте депутати вважають, що треба шукати можливості для цього.