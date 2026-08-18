Кабінет жителя, чат-бот та «розумні» лічильники: у Новоодеській громаді запланували цифровізацію

У Новоодеській громаді збираються цифровізувати послуги. Ілюстративне фото mezha.ua

У Новоодеській громаді розробили програму цифровізації на 2026-2029 роки. У ній пропонують оновлення обладнання, переведення послуг в електронний формат у різних сферах. Зокрема, розробити кабінет жителя громади для легкої оплати комунальних послуг, оновити сайт міськради, систему для голосування на сесіях.

Про це йдеться у проєкті рішення Новоодеської міськради, пишуть «МикВісті».

У проєкті вказано, що до Новоодеської громади входять 16 населених пунктів, які територіально розгалужені. Села розташовані далеко від адмінцентру.

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Крім того, між селами та містом є проблема з логістикою: більшість доріг ґрунтові. Як зазначили у проєкті рішення, у негоду транспортне сполучення погіршується, а іноді стає тимчасово неможливим. Тому жителі громад не завжди можуть отримати офлайн необхідні послуги.

«З огляду на складну логістику та територіальну віддаленість, пріоритетним завданням Програми є переведення максимальної кількості послуг у цифровий формат. Розвиток електронного урядування та впровадження дистанційних сервісів дозволить забезпечити рівні права мешканців на доступ до державних послуг, незалежно від погодних умов чи стану дорожньої інфраструктури», — йдеться у проєкті рішення.

У проєкті програми вказано, що широкосмуговий доступ до інтернету забезпечений у всіх п'яти старостинських округах, але деякі села, де живе мало людей (Криворіжжя, Новопавлівка) або взагалі відсутні (Новоолександрівське), не мають доступу до такого інтернету. Також у цих селах є проблеми з мобільним зв'язком.

Також у проєкті вказано, що всі працівники виконкому Новоодеської міськради забезпеченні ком'пютерами, але їх потрібно оновлювати: 60% техніки понад п'ять років. Крім того, потрібно встановити ліцензійне програмне забезпечення та розвивати систему електронного документообігу.

«Система електронного документообігу перебуває на етапі впровадження. Для забезпечення мінімальної повноцінної роботи було залучено підтримку партнерів: завдяки співпраці з ПРООН та Миколаївською обласною військовою адміністрацією було безоплатно отримано 3 ліцензії на СЕД та річне оновлення до них», — йдеться у проєкті рішення.

Також вказано, що потрібно оновити обладнання для проведення сесій, оскільки треба одночасно транслювати засідання та проводити електронне голосування. Для цього потрібен новий комп'ютер з сучасним програмним забезпеченням.

Крім того, у Новоодеській громаді бачать необхідність оновити офіційний сайт міськради, оскільки там немає кабінету мешканця, можливості подати електронні петиції, звернення та запити, є проблеми з інклюзивністю.

Сайт Новоодеської міськради. Скриншот

У ЦНАПі теж запланували оновлення: нове більше приміщення, щоб не було черг, оновлення техніки, розширення переліку послуг. А також створення віддаленних робочих місць у приміщеннях колишніх сільрад, щоб жителі могли не їхати до адмінцентру.

У Новоодеській міськраді пропонують створити Єдиний особистий кабінет жителі громади з доступом до всіх комунальних послуг та їхньої оплати без комісії, запуск чат-бота через мессенджери для оповіщення про відключення, прийом заявок на ремонт, перейти на електронні квитанції, створити платформу «Відкрите місто» з можливістю фотофіксації проблеми мешканцем та відстеженням статусу виконання заявки в реальному часі.

Також пропонують впровадити системи розумного обліку: поетапно встановити лічильники з дистанційною передачею показників, автоматично керувати зовнішнім освітленням, встановити на сміттєвози GPS-трекери для контролю маршрутів для оптимізації графіків вивезення сміття.

На 2026 рік у бюджеті громади пропонують передбачити 177 тисячі гривень для оновлення техніки та програмного забезпечення. Проєкт програми мають розглянути на сесії Новоодеської міськради.

Нагадаємо, у травні під час засідання комісії з питань ЖКГ Миколаївської міськради стало відомо, що сайт Миколаївської міської ради оновлюють, і він перебуває на фінішній стадії розробки. Оскільки у міста на це грошей немає, допомагають донори. Їх пропонують долучити і для того, щоб Миколаїв підключився до мобільного застосунку.