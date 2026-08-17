 У Вознесенську створили маршрут безбар’єрності: його ще мають облаштувати за відповідними вимогами

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Головна Новини Суспільство 13:42, 17 серпня, 2026

У Вознесенську створили маршрут безбар’єрності: його ще мають облаштувати за відповідними вимогами

У Вознесенську створили електронний маршрут безбар’єрності. Ілюстративне фото МикВістіУ Вознесенську створили електронний маршрут безбар’єрності. Ілюстративне фото МикВісті

У Вознесенську створили маршрут безбар’єрності, який проходитиме від третього мікрорайону через ринок до Управління соціального захисту населення міської ради. Його планують облаштувати відповідно до вимог безбар’єрності.

Про це під час засідання постійної депутатської комісії з гуманітарних питань повідомила начальниця Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради Ірина Шашлянікова.

За її словами, Вознесенськ став першою громадою Миколаївської області, де створили такий електронний маршрут. Він проходитиме правою стороною вулиці Київської. Протяжність маршруту становитиме близько 1080 метрів в один бік.

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До маршруту планують залучити установи та заклади, розташовані вздовж нього. Міська влада також проводить переговори з місцевими підприємцями, щоб вони облаштували доступність у своїх закладах.

— Декілька разів збирали на нараді безбар'єрності підприємців, з якими проводилися перемовини для того, щоби вони в своїх закладах дооблаштували доступність і щоби ми не думали про безбар'єрність, бо доступність - це в першу чергу, що необхідно абсолютно багатьом категоріям, які не тільки мешкають в нашому місті, які просто проїздом, — зазначила Ірина Шашлянікова.

За її словами, під час першої зустрічі підприємці неохоче поставилися до пропозицій щодо облаштування безбар’єрності. Після повторної зустрічі вдалося досягти певних домовленостей, однак їхні деталі поки не розголошують.

Ірина Шашлянікова також повідомила, що програму безбар’єрності розробили з урахуванням чинного законодавства та плану роботи ради безбар’єрності громади. У перспективі міська влада розраховує також на підтримку благодійних організацій.

У Миколаївській ОВА у відповіді на запит «МикВісті»повідомили, що робота зі створення маршрутів безбар’єрності в громадах області проводиться в межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

В ОВА зазначили, що маршрути визначають органи місцевого самоврядування. При цьому вони враховують особливості території, наявну інфраструктуру та потреби маломобільних груп населення. Робота над визначенням та облаштуванням безбар’єрних маршрутів триває в територіальних громадах області відповідно до місцевих планів заходів зі створення безбар’єрного простору.

При цьому інформацію про конкретні маршрути формують та актуалізують безпосередньо територіальні громади.

Нагадаємо, що у серпні на Миколаївщині виявили одразу кілька проблем з доступністю: у ветеранському офісі Південноукраїнська знайшли проблеми зі входом та вбиральнею — приміщення заскладне для повноцінної інклюзивності, у міськраді шукають варіанти. У будинку №46 на Спаській у Миколаєві під час перевірки самовільного будівництва зафіксували порушення умов безбар'єрності. Водночас із початку року соціальним таксі на Миколаївщині скористалися вже понад 12 573 людини з інвалідністю.

У липні 2026-го моніторингова група в Мішково-Погоріловому виявила проблеми з доступністю ЦНАПу та амбулаторії — від відсутності спецпаркомісць до невідповідних дверних прорізів і санвузлів.

Також нагадаємо, що в обласній універсальній науковій бібліотеці Миколаєва вже кілька років не можуть облаштувати пандус через статус пам'ятки архітектури — депутати дали керівництву рік на пошук рішення. Також на території спорткомплексу «Зоря» планують облаштувати безбар'єрний під'їзд для захисників, які проходитимуть там реабілітацію.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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