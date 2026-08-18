 Вкрав генератор з ресторану, колонку з магазину та залишив військову частину: миколаївця засудили до 6 років

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Головна Новини Правосуддя 18:23, 18 серпня, 2026

Вкрав генератор з ресторану, колонку з магазину та залишив військову частину: миколаївця засудили до 6 років

Зала засідання суду у Миколаєві. Архівне фото: МикВістіЗала засідання суду у Миколаєві. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві 24-річного чоловіка, який викрав генератор і портативну колонку, а також самовільно залишив військову частину, засудили до шести років тюрми.

Про це повідомили у Центральному районному суді Миколаєва.

Суд встановив, що у травні 2025 року чоловік зайшов до супермаркету на проспекті Героїв України. Він взяв із полиці портативну аудіоколонку та вийшов із магазину, не заплативши за неї.

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У лютому 2026 року чоловік перебував біля службового входу до ресторану на вулиці Адміральській. Там він помітив генератор, забрав його та пішов. Вартість генератора становила понад 25 тисяч гривень.

Також у лютому 2024 року чоловік самовільно залишив місце несення військової служби.

Під час судового розгляду він визнав свою провину. Чоловік розповів, що переніс викрадений генератор до гаража, а згодом передав його іншій людині. Після втручання поліції генератор повернули правоохоронцям.

Суд визнав чоловіка винним у крадіжці в умовах воєнного стану та самовільному залишенні військової частини. З огляду на сукупність правопорушень його засудили до шести років тюрми.

Раніше у Миколаєві 40-річний рецидивіст отримав шість років тюрми за дві крадіжки. Чоловік виніс із приватного будинку техніку, а згодом викрав з автомобіля будівельні інструменти. Загальна вартість викраденого майна перевищила 22 тисячі гривень.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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