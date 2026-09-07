В окремі години маршрут №1 у Миколаєві подовжать до Північного
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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У Миколаєві відбудуться зміни в роботі автобусного маршруту №1. У визначені години автобуси курсуватимуть до мікрорайону Північний, після чого продовжуватимуть рух за звичним маршрутом.
Про це повідомили в КП «Миколаївпастранс».
Подовження маршруту передбачене за таким розкладом:
- 07:30 — «Трансаміак» → «Північний» (магазин «Міда»);
- 07:50 — «Трансаміак» → «Північний» (магазин «Міда»);
- 09:35 — «Північний» (магазин «Міда») → «Трансаміак»;
- 09:50 — «Північний» (магазин «Міда») → «Трансаміак»;
- 10:30 — «Трансаміак» → «Північний» (магазин «Міда»);
- 10:50 — «Трансаміак» → «Північний» (магазин «Міда»);
- 12:15 — «Трансаміак» → «Північний» (магазин «Міда»);
- 12:35 — «Трансаміак» → «Північний» (магазин «Міда»);
- 15:35 — «Північний» (магазин «Міда») → «Трансаміак»;
- 15:55 — «Північний» (магазин «Міда») → «Трансаміак».
В інший час автобуси маршруту №1 курсуватимуть за звичним маршрутом.
Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок.
Нагадаємо, що у Миколаєві тимчасово змінили рух автобусів маршруту №79 «Варварівка — Велам». Через тривалі повітряні тривоги частина рейсів не доїжджатиме до кінцевих зупинок, а деякі взагалі скасували.
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