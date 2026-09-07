В окремі години маршрут №1 у Миколаєві подовжать до Північного

У Миколаєві відбудуться зміни в роботі автобусного маршруту №1. У визначені години автобуси курсуватимуть до мікрорайону Північний, після чого продовжуватимуть рух за звичним маршрутом.

Про це повідомили в КП «Миколаївпастранс».

Розклад маршруту №1. Фото: КП «Миколаївпастранс»

Подовження маршруту передбачене за таким розкладом:

07:30 — «Трансаміак» → «Північний» (магазин «Міда»);

07:50 — «Трансаміак» → «Північний» (магазин «Міда»);

09:35 — «Північний» (магазин «Міда») → «Трансаміак»;

09:50 — «Північний» (магазин «Міда») → «Трансаміак»;

10:30 — «Трансаміак» → «Північний» (магазин «Міда»);

10:50 — «Трансаміак» → «Північний» (магазин «Міда»);

12:15 — «Трансаміак» → «Північний» (магазин «Міда»);

12:35 — «Трансаміак» → «Північний» (магазин «Міда»);

15:35 — «Північний» (магазин «Міда») → «Трансаміак»;

15:55 — «Північний» (магазин «Міда») → «Трансаміак».

В інший час автобуси маршруту №1 курсуватимуть за звичним маршрутом.

Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, що у Миколаєві тимчасово змінили рух автобусів маршруту №79 «Варварівка — Велам». Через тривалі повітряні тривоги частина рейсів не доїжджатиме до кінцевих зупинок, а деякі взагалі скасували.