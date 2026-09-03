 Через тривоги автобус №79 у Миколаєві скоротив частину рейсів

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Головна Новини Суспільство 15:05, 03 вересня, 2026

Через тривоги автобус №79 у Миколаєві скоротив частину рейсів

Автобус у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВістіАвтобус у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві тимчасово змінили рух автобусів маршруту №79 «Варварівка — Велам». Через тривалі повітряні тривоги частина рейсів не доїжджатиме до кінцевих зупинок, а деякі взагалі скасували.

Про це повідомили в КП «Миколаївпастранс».

Як пояснили на підприємстві, під час повітряних тривог АЗС тимчасово припиняють роботу. Через це автобуси не завжди можуть вчасно заправитися пальним.

Розклад маршруту №79. Фото: КП «Миколаївпастранс»Розклад маршруту №79. Фото: КП «Миколаївпастранс»

На період дії змін автобуси, які вирушають із Варварівки о 13:55, 14:25, 15:00, 18:10 та 18:45, курсуватимуть лише до зупинки «6-та Слобідська» замість «Площі Перемоги».

Також тимчасово не виконуватимуть рейси з кінцевої зупинки «Велам» о 13:55, 14:30 та 15:00.

У «Миколаївпастрансі» зазначили, що зміни тимчасові. Про повернення до звичайного графіка повідомлять додатково.

Актуальний розклад руху та місцезнаходження автобусів можна перевірити онлайн на сайті підприємства.

Нагадаємо, що жителі Миколаєва поскаржилися на некоректну роботу GPS-відстеження громадського транспорту. За словами пасажирів, у додатках автобуси відображаються на маршруті або на зупинках, хоча насправді їх там немає.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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