На Соборній у Миколаєві чоловік стріляв з травматичного пістолета

На Соборній чоловік стріляв з травматичного пістолета. Фото: Нацполіція

У Миколаєві на вул. Соборній чоловік стріляв у повітря, а потім поцілив у напрямку вулиці, де були люди. Ніхто не постраждав. Але власнику зброї оголосили про підозру і тепер мають обрати запобіжний захід.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області.

Очевидці повідомили в поліцію, що біля одного із закладів по вул. Соборній невідомий чоловік стріляє у повітря з пістолета.

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Правоохоронці встановили, що це зробив 43-річий місцевий житель. Біля закладу, де було багато людей, він показував травматичний пістолет, на який мав протермінований дозвіл на зберігання. Після цього він вистрілив у напрямку вулиці, де були люди. Ніхто не постраждав.

Правоохоронці знайшли гільзу від набою та травматичний пістолет, з якого стріляв чоловік.

Слідчі за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва оголосили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї». За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. Суд має обрати запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, що у липні у Миколаєві поліція затримала 21-річного чоловіка, який через конфлікт на касі супермаркету вистрілив у 23-річного відвідувача.

Також біля супермаркету на Намиві у Миколаєві стався конфлікт. П'яний чоловік після сварки вистрілив у повітря з мисливського карабіна на втік. Поліція його знайшла.

Крім того, у Миколаєві оголосили в розшук 54-річного чоловіка, який у ніч проти 16 серпня кинув гранату у вікно сусідки на вулиці Малій Морській.

У серпні в Миколаєві чоловік погрожував пістолетом дівчині, яка їхала на мотоциклі, а після цього почав бити її транспорт цеглиною. Інцидент стався ввечері 19 серпня на проспекті Центральному. Чоловіка згодом затримали.