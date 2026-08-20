У Миколаєві чоловік наставив пістолет на дівчину та почав трощити цеглиною її мотоцикл

У Миколаєві чоловік наставив пістолет на мотоциклістку та трощив її транспорт каменем. Скриншоти з відео у Instagram (sofiia_vilchinskaya85)/ якість фото покращена за допомогою ШІ

У Миколаєві чоловік погрожував пістолетом дівчині, яка їхала на мотоциклі, а після цього почав бити її транспорт цеглиною. Інцидент стався ввечері 19 серпня на проспекті Центральному. Чоловіка згодом затримали.

Про інцидент розповіла водійка мотоцикла Софія Вільчинська у своєму Instagram. Факт затримання чоловіка підтвердили у патрульній поліції Миколаївської області в коментарі «МикВісті».

За словами Софії Вільчинської, близько 21:30 вона їхала проспектом Центральним у напрямку до подруги. Жодних порушень правил дорожнього руху, за її словами, вона не допускала. На проспекті до неї підійшов чоловік і змусив зупинитися. Дівчина стверджує, що він тримав у руках камінь, а потім дістав пістолет і направив його в її бік.

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Він вимагав, щоб дівчина злізла з мотоцикла, після того як вона відійшла, чоловік почав бити мотоцикл цеглиною. Цей момент потрапив на відео, яке мотоциклістка оприлюднила після події.

— Час сходити до церкви або неймовірна історія про те, як учора посеред проспекту на мене вискочив чоловік із пістолетом і каменем. Учора приблизно о 21:30 я спокійно їхала з дому до своєї подруги. Не гнала, не газувала — просто спокійно їхала. Хоча машин там не було, тож проспектом можна було й додати газу. У якийсь момент на дорогу вибігає чоловік досить великої статури, особливо якщо порівнювати зі мною. Починає махати руками. Я повністю зупиняюся перед ним. Бачу, що в одній руці в нього величезний камінь — той самий, яким він побив мій мотоцикл у попередньому відео. А в іншій руці він дістає пістолет, направляє його на мене й кричить: «Злазь із мотоцикла», – каже Софія Вільчинська.

За словами Софії Вільчинської, вона перебувала у шоковому стані та плакала. Водночас вона встигла зняти частину інциденту на телефон і передати відео до групи місцевих мотоциклістів. Знайомі дівчини приїхали на місце та залишалися з нею після нападу.

— Я спочатку не зрозуміла, що відбувається, була просто в ступорі. Він знову кричить, ще сильніше й агресивніше: «Злазь із мотоцикла». Я кладу мотоцикл на лівий бік і просто дивом забираю свій телефон — він був закріплений на мотоциклі. Я була настільки розгублена, що, здається, могла навіть про телефон забути. Піднімаю руки й починаю плакати. Це все відбувалося просто на проспекті, у центрі. Я починаю плакати й відходити.



Повз проїжджали машини, але жодна не зупинилася. Це не було пізно, але я не можу їх засуджувати, бо зараз такий час: ти допоможеш дівчині — і неважливо, дівчині чи хлопцю — і просто не знаєш, чим це може закінчитися для тебе. Тому щось їм говорити було просто без сенсу.



Я починаю знімати це відео просто тремтячими руками. Відправляю його в групу мотоциклістів. Хлопці дуже швидко відреагували. Минуло буквально кілька хвилин — і вони вже приїхали. Почали мене заспокоювати, – розповідає дівчина.

Дівчина розповіла, як на неї напали посеред проспекту Центрального у Миколаєві Чоловік пошкодив мотоцикл каменем. Скриншоти з відео у Instagram (sofiia_vilchinskaya85)

У патрульній поліції Миколаївської області повідомили «МикВісті», що виклик про напад на мотоцикліста надійшов 18 серпня близько 20:00.

На момент приїзду патрульних чоловіка на місці вже не було. Очевидці описали його зовнішність, після чого правоохоронці почали перевіряти прилеглу територію. Згодом в одному з дворів патрульні виявили чоловіка, схожого за описом. Його передали слідчим.

Софія Вільчинська розповіла, що після затримання чоловік заперечував, що погрожував їй пістолетом. За її словами, він стверджував, що в руці тримав палицю. Пізніше, за словами мотоциклістки, чоловік визнав, що мав пістолет, і показав місце, де його викинув.

Чоловік, якого затримали піісля нападу на мотоциклістку. Скриншоти з відео у Instagram (sofiia_vilchinskaya85) Розбитий від ударів мотоцикл. Скриншоти з відео у Instagram (sofiia_vilchinskaya85)

За її словами, зброю він викинув у стічну трубу. До цього мотоциклісти намагалися знайти пістолет у районі, де сталася подія, однак безрезультатно. Наразі невідомо, чи вилучили правоохоронці зброю та який саме це був пістолет.

— До останнього він заперечував, що в нього був якийсь пістолет. Казав, що я сама собі щось придумала, що в нього в руці була палиця. А на цьому відео я плакала і не могла нормально сфокусувати камеру. Якби я знала, що пістолет не зможуть знайти, звичайно, я б краще сфокусувала камеру, щоб на відео чітко зафіксувати цей довбаний пістолет... Ближче до опівночі ми вже починаємо роз'їжджатися.



Я разом із поліцією поїхала до райвідділу. Того чоловіка, який напав на мотоцикл, повезли, як я розумію, до лікарні — перевірити, у якому він стані. Я пишу заяву в поліції. Після того, як я закінчила писати заяву, виходжу — він стоїть у відділку поліції. І він зізнався, що пістолет у нього був. Показав місце, куди його викинув. Виявилося, що він викинув його у стічну трубу. І це, в принципі, пояснює, чому ми з хлопцями не могли його знайти, – розповіла дівчина.

За словами Софії Вільчинської, чоловік пояснив свій вчинок тим, що перед цим побачив іншого мотоцикліста, який нібито їхав із великою швидкістю та гучним вихлопом. Після цього він вирішив зупинити наступний мотоцикл.

— Він пояснив, що стояв на пішохідному переході, повз нього проїхав мотоцикл із величезною швидкістю та гучним вихлопом. Його це «запаяло», і він вирішив наступний мотоцикл таким чином зупинити. Каже, що коли почув, що я плачу, почув мій голос і зрозумів, що я дівчина, почав розуміти, що робить. Але це якийсь маячня. Якщо ти почув мій голос і почав розуміти, що робиш, навіщо ти далі продовжував бити мотоцикл? Навіщо?



Якби він просто мовчки пішов, я, можливо, навіть не змогла б довести, що в нього щось було в руках і що це був пістолет. У мене немає камери на мотоциклі. На жаль, це буде величезним уроком: потрібно їздити з камерою на мотоциклі, – додала дівчина.

Чоловік пошкоджує мотоцикл дівчини. Скриншот із відео в Instagram (@sofiia_vilchinskaya85) Чоловік пошкоджує мотоцикл дівчини. Скриншот із відео в Instagram (@sofiia_vilchinskaya85)

Після події Софія Вільчинська написала заяву в поліції та повідомила про пошкодження транспортного засобу

— Мене питають про моральну шкоду, приблизний розмір збитків за мотоцикл. А я сиджу й просто не знаю, яку емоцію взагалі відчувати. Я не хочу жодних грошей, нічого. Просто сиджу, ніби все в тумані. Ну чесно, не щодня на тебе кидаються з пістолетом. Просто посеред вулиці. Військовий чоловік.



Я просто дуже рада, що він визнав, що пістолет був, що він у нього був і що все це справді сталося. Потім він почав тиснути на жалість: мовляв, у нього сім'я, дружина. «Зараз прийдуть бойові, я все виплачу, давай якось уладнаємо це питання». Я нічого не відповіла. Просто розвернулася й пішла. Ось так.



Дуже сумна історія. І дуже страшна. З кожним днем ситуація стає все гіршою і гіршою. Я не знаю, як на все це реагувати. Це дуже страшно, – резюмувала вона.

Протягом останніх років містяни неодноразово скаржилися на автомобілі та мотоцикли з гучними вихлопними системами, особливо у вечірній та нічний час. Під час повітряних тривог такі звуки нерідко плутають із польотом російських безпілотників, що викликає додатковий стрес у цивільних, дітей і ветеранів.

Ще у 2022 році Миколаївська міська рада ухвалила рішення про додаткові обмеження на час воєнного стану. Зокрема, депутати заборонили використання транспорту, який створює надмірний рівень шуму, а також запуск феєрверків.

Втім, як тоді пояснював начальник управління патрульної поліції Миколаївської області (нині — заступник начальника обласного управління Нацполіції) Віталій Даніла, у правоохоронців не було законних підстав штрафувати водіїв автомобілів чи мотоциклів із переробленими або відсутніми глушниками.

Раніше проблему коментував і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він заявив, що спортивні мотоцикли призначені для треків, а не для міських вулиць, та закликав водіїв не турбувати мешканців, особливо вночі.

Тому водіїв автомобілів і мотоциклів із надто гучними вихлопними системами хочуть почати штрафувати. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15358, який передбачає окрему відповідальність за надмірний шум від транспорту.