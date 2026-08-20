 Через побутовий конфлікт миколаївець жбурнув гранату у вікно сусідки та втік

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Головна Новини Інциденти 11:42, 20 серпня, 2026

Через побутовий конфлікт миколаївець жбурнув гранату у вікно сусідки та втік

Наслідки вибуху в будинку потерпілої. Фото: Поліція Миколаївської областіНаслідки вибуху в будинку потерпілої. Фото: Поліція Миколаївської області

У Миколаєві оголосили в розшук 54-річного чоловіка, який у ніч проти 16 серпня кинув гранату у вікно сусідки на вулиці Малій Морській.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Унаслідок вибуху 45-річна жінка отримала множинні осколкові поранення й потрапила до лікарні, її 17-річний син не постраждав.

За версією слідчих, події передувала сварка між сусідами. Чоловік, перебуваючи у стані сп'яніння, розбив шибку та жбурнув вибухівку, попередньо гранату Ф-1, у кімнату із людьми.

Правоохоронці заочно повідомили фігуранту про підозру в замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наслідки вибуху в будинку потерпілої. Фото: Поліція Миколаївської областіНаслідки вибуху в будинку потерпілої. Фото: Поліція Миколаївської області
Наслідки вибуху в будинку потерпілої. Фото: Поліція Миколаївської областіНаслідки вибуху в будинку потерпілої. Фото: Поліція Миколаївської області

Нагадаємо, у серпні 2026 року в Миколаєві поліція затримала 52-річного чоловіка, якого підозрюють у смертельному побитті 35-річного знайомого. За версією слідства, конфлікт між чоловіками виник під час застілля, після чого підозрюваний завдав потерпілому численних ударів сапою.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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