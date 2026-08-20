Через побутовий конфлікт миколаївець жбурнув гранату у вікно сусідки та втік

Наслідки вибуху в будинку потерпілої. Фото: Поліція Миколаївської області

У Миколаєві оголосили в розшук 54-річного чоловіка, який у ніч проти 16 серпня кинув гранату у вікно сусідки на вулиці Малій Морській.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Унаслідок вибуху 45-річна жінка отримала множинні осколкові поранення й потрапила до лікарні, її 17-річний син не постраждав.

За версією слідчих, події передувала сварка між сусідами. Чоловік, перебуваючи у стані сп'яніння, розбив шибку та жбурнув вибухівку, попередньо гранату Ф-1, у кімнату із людьми.

Правоохоронці заочно повідомили фігуранту про підозру в замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наслідки вибуху в будинку потерпілої. Фото: Поліція Миколаївської області

Наслідки вибуху в будинку потерпілої. Фото: Поліція Миколаївської області

Нагадаємо, у серпні 2026 року в Миколаєві поліція затримала 52-річного чоловіка, якого підозрюють у смертельному побитті 35-річного знайомого. За версією слідства, конфлікт між чоловіками виник під час застілля, після чого підозрюваний завдав потерпілому численних ударів сапою.