У Миколаєві хочуть приймати людей у ЦНАПах під час тривог

ЦНАПи Миколаєва можуть змінити роботу під час тривог. Фото: міськрада Миколаєва

У Миколаєві шукають спосіб не зупиняти роботу центрів надання адмінпослуг під час повітряних тривог. Один із варіантів — організувати прийом та видачу документів безпосередньо в укриттях.

Про це йшла мова під час апаратної наради в міськраді, 7 вересня, пишуть «МикВісті».

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звернув увагу, що після оголошення тривоги відвідувачі виходять із ЦНАПів і часто залишаються просто біля будівель, хоча поруч є укриття.

— Важливе питання підняли люди — це робота ЦНАПів під час повітряних тривог. Ми бачимо, що працівники та відвідувачі виходять із приміщень і часто просто залишаються біля входу, наражаючи себе на небезпеку. Наприклад, у ЦНАПі Заводського району, щоб потрапити до укриття, достатньо обійти будівлю — це буквально кілька десятків метрів. Укриття облаштоване, але люди під час тривоги все одно залишаються біля входу. Тому потрібно подумати, як організувати прийом і видачу документів безпосередньо в укриттях. Це стосується і центрального ЦНАПу. Можливо, частину працівників варто перемістити туди або облаштувати окремі місця для прийому громадян, – сказав Олександр Сєнкевич.

Він запропонував розглянути можливість організувати в укриттях окремі місця для прийому та видачі документів. За словами мера, це дозволило б людям отримувати необхідні послуги, не виходячи з безпечного місця.

— Повітряні тривоги можуть тривати довго, але це не означає, що робота міста має бути паралізована. Люди повинні мати можливість отримувати адміністративні послуги навіть під час тривоги. Чекаю від адміністрацій пропозицій щодо того, де і як можна організувати таку роботу, — сказав мер.

Водночас керівник ЦНАПу Владислав Бєлан зазначив, що повноцінно перенести роботу установи в укриття буде непросто. Для багатьох послуг працівникам потрібні доступ до державних реєстрів, інтернет, спеціальні ключі та обладнання.

— Щодо прийому документів безпосередньо в укриттях, це питання потребує окремого опрацювання. Видавати готові документи там значно простіше. А от повноцінне надання адміністративних послуг потребує доступу до інтернету, державних реєстрів, відповідних ключів та іншої інфраструктури. Тобто фактично йдеться про створення дубліката ЦНАПу в укритті, – сказав він.

Владислав Бєлан також нагадав, що люди, які пропустили свій запис через повітряну тривогу, можуть прийти пізніше того ж дня або наступного дня. Якщо є талон чи електронний запис, їх мають прийняти навіть після завершення запланованого часу.

— Дійсно, ЦНАПи не працюють під час повітряних тривог. Такий принцип роботи діє з початку повномасштабного вторгнення, і я вважаю його правильним. Коли оголошують тривогу, працівники повідомляють про це відвідувачів і пропонують усім пройти до укриття. Адреси найближчих укриттів також зазначені в кожному приміщенні ЦНАПу. Можливо, треба просто донести це до людей. Це практика роботи ЦНАПу всі ці роки. Якщо ваш час, на який ви записані, припадає на повітряну тривогу і ви його пропустили, то можете звернутися або в цей же день, або наступного. Якщо у вас є запис, ви можете звернутися з цим талоном чи електронним записом, і вас приймуть незалежно від того, пропустили ви свій час чи ні, – сказав Владислав Бєлан.

Олександр Сєнкевич запропонував також переглянути графік роботи ЦНАПів. Один із варіантів — розділити працівників на зміни, щоб частина працювала зранку, а інша — до вечора.

— Я прошу вас попрацювати над цією ідеєю і надати пропозиції, щоб більша кількість людей могла отримати цю послугу, щоб людей розсередити. Насправді ми повинні з вами адаптуватися. Кількість тривог може збільшитися. У нас технології запуску дронів теж змінюються, — наголосив мер.

Нагадаємо, що у Миколаєві можуть також розглянути можливість створення мобільного ЦНАПу для мешканців віддалених районів міста, зокрема Тернівки, Великої Коренихи, Балабанівки та Матвіївки.

Загалом за 2025 рік у ЦНАПах Миколаєва опрацювали понад 86 тисяч звернень. Найбільше навантаження припало на ЦНАП у Центральному районі — 39 тисяч 390 звернень, в Інгульському — 29 тисяч 822, Корабельний, який відновив роботу після реконструкції у квітні, 9 тисяч 355 звернень, та у Заводському, що запрацював у серпні, опрацювали 7 тисяч 412 звернень.