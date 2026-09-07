У мерії розраховують протягом місяця переоформити землю під стадіоном у парку Перемоги, яку передали у власність Миколаєва

Міськрада Миколаєва погодилася прийняти земельну ділянку під стадіоном у парку Перемоги у власність міста. Фото: архів МикВісті

Миколаївська міська рада погодила прийняття до комунальної власності міста землі під стадіоном і фехтувальною школою у парку Перемоги. Проте процес оформлення документів ще триває. У мерії розраховують вирішити це питання протягом місяця.

Про це стало відомо сьогодні, 7 вересня, під час апаратної наради у виконкомі Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

Віцемер Віталій Луков нагадав, що на сесії міськради депутати дали згоду прийняти ділянку у власність Миколаєва. Тепер обласній військовій адміністрації направили лист, щоб перереєструвати землю.

Мер Олександр Сєнкевич поцікавився, коли можна буде очікувати результат.

— В ідеалі через місяць. Але нібито вже таких колективних ніяких рішень не потрібно, тільки лист Миколаївської ОВА і реєстраційні дії наші. Реєстратор в курсі цього процесу, ми узгоджуємо тексти, думаю, що буде через тиждень будемо мати результат. Це складніше, як виявляється, — сказав Віталій Луков.

Нагадаємо, мова йде про ділянку у Миколаєві по пр. Героїв України площею 12,7 гектари. Там розташований стадіон та школа фехтування у парку Перемоги. Цю землю передали Миколаєву з державної власності у комунальну — міську.

Передача стадіону місту

Стадіон у парку «Перемоги» збудували та урочисто відкрили ще восени 2013 року. На відкриття стадіону приїхали тодішній міністр освіти та науки України Дмитро Табачник, прем'єр-міністр України Микола Азаров, голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов, представники міської та обласної влади, а також ректори усіх миколаївських вишів.

У 2017 році тодішній перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь звернувся до депутатів міськради Миколаєва з проханням «невідкладно розглянути» виділення субвенції обласному бюджету у розмірі 40 мільйонів 170 тисяч гривень для завершення будівництва спортивного містечка у парку «Перемоги».

При цьому, 25 квітня 2017 року на сесії депутати Миколаївської міськради доручили тоді чинним першому заступнику міського голови Андрію Дадиверіну, заступникам міського голови Валентині Бондаренко та Євгену Шевченку за зверненням Миколаївської облдержадміністрації підготувати проекти рішень міськради про виділення 40 мільйонів 170 тисяч гривень субвенції для містечка у парку «Перемоги», але за умови подальшої передачі цього об'єкту у комунальну власність міста.

Також депутати міськради внесли зміни до Програми соціально-економічного розвитку міста та до бюджету міста щодо виділення субвенції обласному бюджету у 40 мільйонів 170 тисяч гривень для завершення будівництва спортивного містечка у парку.

У вересні 2017 року відбулося відкриття спортивного містечка у парку «Перемоги» біля фехтувальної школи.

Через рік у вересні 2018 року депутати комісії з питань ЖКГ погодили передачу на баланс Миколаєва спорткомплексу у парку «Перемоги».

У квітні 2019 року Олександр Сєнкевич обурився тим, що стадіон у парку «Перемоги». досі не передали на баланс міста, назвавши ситуацію, що склалася, «ідіотизмом».

Народні депутати України від партії «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва та Олександр Пасічний зверталися до тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука з проханням передати у комунальну власність Миколаєва спорткомплекс у парку «Перемоги».

Пізніше стало відомо, що Міністерство освіти і науки України не може передати спортивне містечко у парку на баланс міста через недостатнє фінансування для завершення процедури державної реєстрації майнових прав.

У травні 2020 року міський голова Олександр Сенкевич розповів, що спортмістечко у парку «Перемоги» досі не передано на баланс міста через небажання колективу Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, який ним керує.

У 2023 році стадіон у парку «Перемоги» нарешті передали у комунальну власність Миколаєва. Проте об’єкт тоді ще здали в експлуатацію.

Стадіон тоді почали приводити до ладу. Проте грошей на ремонт спортивних елементів у бюджеті ані 2024, ані 2025 року не було.

У 2025 році у коментарі «МикВісті» заступник міського голови Анатолій Петров зазначив, що хоч стадіон передали у комунальну власність Миколаєва, однак залишалося невирішеним питання передачі землі. За його словами, лише після урегулювання ситуації із землею зможуть розпочинати планування.