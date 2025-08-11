У парку «Перемоги» Миколаєва територію стадіону прибирають, але на відновлення спортобладнання грошей немає, — міськрада

Комунальники прибирають територію парку Перемоги. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві на стадіоні в парку «Перемоги» за останні три роки масштабних робіт з благоустрою не проводили — утримання території здійснювали лише штатні працівники установи «Центральний міський стадіон».

Про це повідомили у Миколаївській міській раді у відповіді на запит «МикВісті».

За даними міської влади, у жовтні 2023 року для стадіону придбали напівсфери «антипарковка» на суму 23 040 гривень. Також у липні 2023 року відремонтували дитячий ігровий майданчик за 11 756,39 гривні, а в липні 2025 року — аварійно відновили окремі елементи спортивного майданчика 4 343 гривень.

Зазначається, що відновлення спортивного обладнання на майданчиках і в скейтпарку наразі не планується, у міському бюджеті на це коштів не передбачено.

Реклама

У коментарях «МикВісті» заступник міського голови Анатолій Петров зазначив, що хоч і стадіон у парку «Перемоги» передали у комунальну власність Миколаєва, однак залишається невирішеним питання передачі землі. За його словами, після вирішення питання із землею зможуть приступити до планування.

«До війни ми займалися цим питанням, планували, але зараз війна і поки що не доходять руки через брак фінансів. Все буде залежати від фінасування, там питання ще із землею, а потім все інше. Питання в процесі. Це не від нас залежить, а від Міністерства освіти. Обіцяють, що скоро, можливо до кінця року заберемо. А потім будуть плани», — зауважив Анатолій Петров.

Нагадаємо, що Департамент житлово-комунального господарства міської ради шукає інвестора, який зробити реконструкцію миколаївського парку Перемоги. Серед іншого проєкт реконструкції парку передбачає: збереження існуючих осей парку, благоустрій пляжної зони, створення системи велодоріжок, розміщення розважальних та спортивних об’єктів.

Стадіон у парку «Перемоги»

У 2017 році тодішній перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь звернувся до депутатів міськради Миколаєва з проханням «невідкладно розглянути» виділення субвенції обласному бюджету у розмірі 40 мільйонів 170 тисяч гривень для завершення будівництва спортивного містечка у парку «Перемога».

При цьому, 25 квітня 2017 року на сесії депутати Миколаївської міськради доручили тоді чинним першому заступнику міського голови Андрію Дадиверіну, заступникам міського голови Валентині Бондаренко та Євгену Шевченку за зверненням Миколаївської облдержадміністрації підготувати проекти рішень міськради про виділення 40 мільйонів 170 тисяч гривень субвенції для містечка у парку «Перемога», але за умови подальшої передачі цього об'єкту у комунальну власність міста.

Також депутати міськради внесли зміни до Програми соціально-економічного розвитку міста та до бюджету міста щодо виділення субвенції обласному бюджету у 40 мільйонів 170 тисяч гривень для завершення будівництва спортивного містечка у парку.

У вересні 2017 року відбулося відкриття спортивного містечка у Парку Перемоги біля фехтувальної школи. Стадіон відкрили спортивні школи, федерації та клуби, пройшовши урочистим парадом.

Через рік у вересні 2018 року депутати комісії з питань ЖКГ погодили передачу на баланс Миколаєва спорткомплекс у парку Перемоги.

У квітні 2019 року Олександр Сєнкевич обурився тим, що стадіон у Парку Перемоги досі не передано на баланс міста, назвавши ситуацію, що склалася, «ідіотизмом».

Народні депутати України від партії «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва та Олександр Пасічний зверталися до тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука з проханням передати у комунальну власність Миколаєва спорткомплекс у Парку Перемоги.

Пізніше стало відомо, що Міністерство освіти і науки України не може передати спортивне містечко у парку на баланс міста через недостатнє фінансування для завершення процедури державної реєстрації майнових прав.

У травні 2020 року міський голова Олександр Сенкевич розповів, що спортмістечко у парку Перемоги досі не передано на баланс міста через небажання колективу Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, який ним керує.

Читайте також статтю «МикВісті» «Маршрути Олександра Берези: Повз яких міських проблем біжить голова Центрального району».

Парк «Перемоги» у Миколаєві

Ще у 2021 році реконструкцією парку Перемоги планував зайнятися департамент енергетики міської ради. Для початку — розробити проєктну документацію з метою пошуку інвесторів для реконструкції парку.

А мер Олександр Сєнкевич тоді заявив про те, що парк Перемоги можуть віддати в концесію інвестору, який зробить там реконструкцію, встановить дитячі атракціони і побудує ресторани.

Депутатка міської ради, голова фракції «Європейська солідарність» Олена Кисельова висловила побоювання, що залучення інвестора призведе до продажу парку або його частини.

Парк Перемоги вже перебував у приватних руках близько 10 років. У 2004 році його передали в оренду на 49 років компанії «Цунамі-Південь», власником і засновником якої на той момент був В'ячеслав Недбай. У лютому 2015 року Господарським судом Миколаївської області задоволено позов Миколаївського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері про розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу — парку культури і відпочинку «Перемога» площею 27 гектарів, нормативною грошовою оцінкою понад 48 мільйонів гривень.

Зазначимо, що про плани реконструювати парк Перемоги влада Миколаєва говорила ще у 2018 році. Тоді виконувачка обов'язків мера, секретар міськради Тетяна Казакова за участю чиновників і представників громадськості провела виїзну нараду в парку Перемоги, присвячену реконструкції цієї зеленої зони. У березні 2018 року повідомлялося, що протягом двох тижнів миколаївцям представлять ескізи та напрацювання майбутньої реконструкції парку Перемога.