У Миколаєві шукають інвестора, який зробить реконструкцію парку Перемоги

Парк Перемоги у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Департамент житлово-комунального господарства міської ради шукає інвестора, який зробити реконструкцію миколаївського парку Перемоги.

Відповідний проєкт опублікований на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

Там зазначається, що проєкт реконструкції парку передбачає: збереження існуючих осей парку, благоустрій пляжної зони, створення системи велодоріжок, розміщення розважальних, спортивних об’єктів, підприємств громадського харчування, освітлення території, створення системи поливу, відеоспостереження, розміщення фонтанів, бюветів, декоративних водойм, малих архітектурних форм, забезпечення умов доступності для маломобільних груп населення. Однак скільки коштуватимуть ці роботи у системі не вказано.

Ескіз реконструкції парку Перемоги. Фото: сайт державної системи DREAM

Ескіз реконструкції парку Перемоги. Фото: сайт державної системи DREAM Ескіз реконструкції парку Перемоги. Фото: сайт державної системи DREAM Ескіз реконструкції парку Перемоги. Фото: сайт державної системи DREAM

Парк Перемоги у Миколаєві

Ще у 2021 році реконструкцією парку Перемоги планував зайнятися департамент енергетики міської ради. Для початку — розробити проєктну документацію з метою пошуку інвесторів для реконструкції парку.

А мер Олександр Сєнкевич тоді заявив про те, що парк Перемоги можуть віддати в концесію інвестору, який зробить там реконструкцію, встановить дитячі атракціони і побудує ресторани.

Депутатка міської ради, голова фракції «Європейська солідарність» Олена Кисельова висловила побоювання, що залучення інвестора призведе до продажу парку або його частини.

Парк Перемоги вже перебував у приватних руках близько 10 років. У 2004 році його передали в оренду на 49 років компанії «Цунамі-Південь», власником і засновником якої на той момент був В'ячеслав Недбай. У лютому 2015 року Господарським судом Миколаївської області задоволено позов Миколаївського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері про розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу — парку культури і відпочинку «Перемога» площею 27 гектарів, нормативною грошовою оцінкою понад 48 мільйонів гривень.

Зазначимо, що про плани реконструювати парк Перемоги влада Миколаєва говорила ще у 2018 році. Тоді виконувачка обов'язків мера, секретар міськради Тетяна Казакова за участю чиновників і представників громадськості провела виїзну нараду в парку Перемоги, присвячену реконструкції цієї зеленої зони. У березні 2018 року повідомлялося, що протягом двох тижнів миколаївцям представлять ескізи та напрацювання майбутньої реконструкції парку Перемога.