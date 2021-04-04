Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что руководство Департамента энергетики и энергоэффективности изъявило желание разработать проектную документацию с целью поиска инвесторов для реконструкции парка Победы.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в комментарии НикВести.

Ранее сообщалось, что Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета планирует заняться реконструкцией парка Победы.

— Что касается этого объекта, на самом деле, так как у нас департамент называется энергосбережения, энергетики и инновационных технологий, руководство департамента изъявило желание, чтобы создать проектную документацию, которую использовать для того, чтобы подготовить конкурсное предложение для потенциальных инвесторов, которые могли бы вложиться и сделать из этого объекта какое-то инновационное пространство для отдыха. Департамент ЖКХ, мы приняли решение, что предоставим эту информацию, и департамент энергоэффективности, его руководство, а также профильный заместитель в ближайшее время нам сообщат, что они видят, как это сделать. Это такой эксперимент, - сказал Александр Сенкевич.

При этом, городской голова сообщил, что любые изменения в функционале структурных подразделений мэрии будут реализованы только после согласования с депутатским корпусом. На сегодня Департамент жилищно-коммунального хозяйства продолжит обслуживать парк.

— Сегодня происходит рассмотрение оптимизации нашей структуры и штатной численности исполнительного комитета Николаевского городского совета. Это значит, что какие-то полномочия могут быть перенесены между тремя распорядителями, которые называются Департамент ЖКХ, управление капитального строительства и департамент энергоэффективности. Фактически, дублирующиеся функции могут между ними быть заменены: что-то передастся с департамента ЖКХ на УКС, что-то на энергоэффективность, что-то с энергоэффективности - на УКС и на департамент ЖКХ. Продолжает работу рабочая группа депутатская, которая работает над структурой Николаевского городского совета. По результатам работы этой группы будет рассмотрены позиции по работе этих организаций. После этого мы будем решать, какие там смелые эксперименты или идеи отрабатывать и реализовывать. Что касается сегодняшней ситуации - департамент ЖКХ продолжает обслуживать, подсвечивать и убирать в парке Победы, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, новая команда департамента энергетики и энергоэффективности Николаевского городского совета, ответственность за которую взяла «слуга народа» Татьяна Домбровская, планирует взять на себя часть полномочий департамента жилищно-коммунального хозяйства. ОБ этом НикВести рассказал директор департамента Денис Денисенко.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Отметим, что о планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны. В марте 2018 года сообщалось, что в течение двух недель николаевцам будут представлены эскизы и наработки будущей реконструкции парка Победа.