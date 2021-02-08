Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская берет на себя ответственность за работу Департамента энергоэффективности, который по ее рекомендации возглавит бывший руководитель ее избирательного штаба Денис Денисенко.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По словам Татьяны Домбровской, идея о назначении Дениса Денисенко на пост главы Департамента энергоэффективности принадлежит ей. Она считает, что Денис Денисенко является идеальной кандидатурой на данный пост, так как он хороший управленец, который сможет привнести в Николаев что-то «новое».

— Я во время предвыборной кампании говорила о том, что у нас большая команда, что у нас были хорошие кандидаты в депутаты. Я говорила и говорю, что эти люди должны двигаться вместе с нами. Когда была вакансия на директора департамента энергоэффективности, я подала кандидатуру Дениса. Ее рассмотрел Александр Федорович (Сенкевич, – прим.) и по итогу назначил его. Почему Денис? Он классный управленец, лидер и он именно тот человек, который может привнести вот это «новое» в город и по диджитализации, и по стратегическим новым проектам, наряду с энергоэффективностью. Это тоже важно. Хочется насыщенности в департаменте, с хорошим результатом. Я этому буду способствовать, — говорит Татьяна Домбровская.

Депутат отметила, что она лично берет на себя ответственность за работу департамента и результаты, которые покажет Денис Денисенко во главе него.

— Я беру на себя ответственность и максимально буду способствовать тому, что проекты, которые сегодня у нас есть, которые мы презентовали во время предвыборной кампании, чтобы мы их реализовали. Я понимаю, что это вопрос денег. Все будем делать поэтапно, медленно, но к этому надо уверенно идти, — утверждает она.

Татьяна Домбровская говорит, что по их общей с Денисом Денисенком задумке, департамент энергоэффективности расширит свою сферу деятельности и будет заниматься реализацией различных проектов и развитием сферы культуры.

— Сегодня у департамента есть незаконченные проекты. Это утепление, это окны, это откосы. Сегодня вице-мэр Лазарев и Денисенко ездили на объекты и смотрели, что нужно закончить. Сегодня стоит вопрос, чтобы поэтапно закончить эти объекты: детские сады, школы. Дальше мы бы хотели переименовать департамент, чтобы это был департамент стратегических проектов и энергоэффективности. Почему? Много есть классных проектов, которые можно реализовывать постепенно, медленно. Мы хотели бы городскому совету предложить положение о развитии культуры. Мы знаем, что у нас в городе остро стоит вопрос, что молодежи некуда пойти. Вот эти все проекты, которые мы разрабатывали, которые обсуждали на круглых столах, мы хотим все это реализовывать в формате этого департамента, — отметила Татьяна Домбровская.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что он также будет нести ответсвенность за назначение Дениса Денисенка, и что, по его мнению, он сможет пересмотреть его работу и наполнить ее новым смыслом.

Отметим, что Денис Денисенко во время выборов мэра Николаева и Николаевского городского совета руководил избирательным штабом кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской. На выборах мэра Татьяна Домбровская заняла третье место с результатом 12,34%. Проиграв мэрскую гонку, Татьяна Домбровская стала депутатом горсовета и возглавила фракцию «Слуги народа».

Денис Денисенко и Татьяна Домбровская

Отметим, что Департамента энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Игорь Дятлов во время предтавления своей предвыборной программы "Теплый дом", ноябрь 2015 года

Также отметим, что несмотря на критику в адрес действующего мэра Николаева Александра Сенкевича, после объявления результатов выборов Татьяна Домбровская заявляла о готовности занять любую должность в новом горсовете.

Напомним, депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный считает необходимым ликвидировать Департамент энергоэффективности.

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает необходимым проверить работу Департамента энергоэффективности, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе.

Мэр Николаева Александр Сенкевич выступил за модернизацию Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета вместо его ликвидации.