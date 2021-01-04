Мэр Николаева Александр Сенкевич выступает за модернизацию Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета вместо его ликвидации.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

В частности, Александр Сенкевич указал, что несмотря на дублирующие по мнению депутатов функции Управления капитального строительства и Департамента жилищно-коммунального хозяйства, Департамент энергоэффективности «делает некоторые уникальные вещи, которые не делает никто».

— Все зависит от решения депутатского корпуса. Структура городского совета предлагается нами и принимается депутатским корпусом. Многие депутаты сегодня говорят о том, что Департамент энергоэффективности во многом дублирует функции УКСа и Департамента ЖКХ, но надо признать, что Департамент энергоэффективности делает некоторые уникальные вещи, которые не делает никто. В частности, направление энергомодернизации, энергоэффективности, «теплые» кредиты. Их последний успешный проект был с НЕФКО по строительству котельных. Я не думаю, что Департамент энергоэффективности будет полностью ликвидирован. Думаю, что он будет модернизирован — будут какие-то дополнительные функции. Опять же, все зависит от обоюдного решения депутатского корпуса, потому что у всех есть четкое намерение изменить структуру согласно стратегии развития Николаева, - сказал Александр Синкевич.

Напомним, депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный считает необходимым ликвидировать Департамент энергоэффективности.

При этом, экс-заместитель мэра Николаева Александр Омельчук считает недопустимой ликвидацию Департамента энергоэффективности горсовета, так как он показал и доказал свою пользу.

Кроме этого, глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает необходимым проверить работу Департамента энергоэффективности, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе.