Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает необходимым проверить работу Департамента энергоэффективности, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Депутат считает, что, если выяснится, что работа департамента за последние годы была малоэффективной, а он сам дублировал функции других структурных подразделений мэрии, его необходимо ликвидировать.

— Есть программа «Теплый Николаев», политика ушла и «Теплый дом» ушел вместе с политикой. Это политическая составляющая, программа «Теплый дом» и я так полагаю департамент энергоэффективности, который представляет ее. Мы должны посмотреть на эффективность департамента. Если он покажет действительные цифры и показатели, а не дублирование функций, и если это идет на благо города Николаева, тогда мы можем рассмотреть и подискутировать нужен он, или не нужен, — отметил Артем Ильюк.

По его мнению, программа «Теплый дом» могла стать объектом для политических договоренностей между властью и оппозицией.

— Если это просто было сделано под определенные политические силы для того, чтобы мэру было удобного работать с так называемой «оппозиция». Тогда эту составляющую надо убрать, — считает Артем Ильюк.

Напомним, Артем Ильюк обещает, что его политсила будет бороться с незаконными киосками и рекламными конструкциями в городе, несмотря на партийную принадлежность, или статус их владельцев.