Член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный считает необходимым ликвидировать Департамент энергоэффективности.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По мнению депутата, работа департамента является неэффективной, а сама программа «Теплый Николаев», которую он реализовывал, представляет собой схему по выкачке денег из городского бюджета.

— Однозначно ликвидация Департамента энергоэффективности как бесполезного. Изначальная задумка его создания было в том, чтобы снизить оплату тарифов вдвое. Тарифы выросли многократно, даже не вдвое, при этом город потратил 300 миллионов – это только на реализацию программы, без содержания чиновников, которые получали деньги регулярно на свое содержание. Они даже создали аферу под названием «Теплоэнергетическая стратегия», скачанную с реферата, если помните, было возбуждено уголовное дело по этому поводу. Мы хотим прекратить такую форму высасывания денег под надуманным предлогом. Естественно будем обращаться к сессионному залу, чтобы поддержали предложение. Если депутаты будут продолжать сохранять эту схему обмыва денег, то будем обращаться к горожанам, чтобы они приходили и требовали от депутатского корпуса прекращения обмытия бюджета и «распихивания по карманам». Потому что на программе «Теплый дом» смогли нагреться только те чиновники, которые распределяли эту программу. Ни одному человеку теплей не стало, — заявил Максим Невенчанный.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает необходимым проверить работу Департамента энергоэффективности, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе.