Александр Омельчук

Заместитель Николаевского городского головы Александр Омельчук считает недопустимой ликвидацию Департамента энергоэффективности горсовета, так как он показал и доказал свою пользу.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновники прокомментировал заявление депутата Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Максима Невенчанного, который призывает мэра и коллег депутатов ликвидировать Департамент энергоэффективности.

По мнению Александра Омельчука, депутат некомпетентен, а потому он не может по достоинству оценить результаты работа департамента, который вывел Николаев в лидеры в вопросах энергоэффективности. Он также отметил, что готов отчитаться о работы департамента перед новым составом городского совета.

— Правду говорят, что народ заслуживает своих правителей. Вопреки эволюционному закону, в политике выживают не сильнейшие и уж точно не более достойные. Некоторые из новоиспеченных депутатов, не особо понимая где они оказались, сегодня пытаются править баллом, обливая грязью успешное подразделение исполкома, благодаря которому Николаев стал лидером в вопросах энергоэффективности в национальных и международных рейтингах. Перекручивая истинную информацию, подменяя цели создания и создавая видимость «специалиста в неясных вопросах», они пытаются внушить окружающим нужное для них развитие ситуации. Надеюсь, на взвешенность и непредвзятость большинства депутатского корпуса в вопросах будущей структуры и оценке результатов деятельности каждого подразделения Николаевского горисполкома! Нам есть что показать депутатам в качестве отчета и что предложить новому депутатскому корпусу на ближайшие 5 лет нашей совместной деятельности, — написал Александр Омельчук.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает необходимым проверить работу Департамента энергоэффективности, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе.