Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская готова на любую должность в новом горсовете.

Об этом она сказала в эфире программы «Битва за місто» на НикВести.

Отвечая на вопрос ведущего, готова ли она стать секретарем городского совета, Татьяна Домбровская сказала, что по-прежнему хочет быть мэром.

— Я нигде не заявляла, что хочу быть секретарем, я хочу быть мэром. Я считаю, что должность секретаря — это техническая должность, как и глава фракции. Я готова делать все, чтобы все то, о чем я говорила для наших горожан и те люди, которые меня поддержали, увидели, что я человек слова. И если будет так считать партия, если на меня будет возложена такая ответственность, конечно же, я приму (предложение, — прим.) и буду работать дальше, — сказала она.

Татьяна Домбровская Добавила, что хочет стать городским головой через 5 лет, однако сейчас готова работать на любой должности.

— У меня есть амбиции быть мэром через 5 лет и у меня есть амбиции сделать этот город другим. Я готова работать на абсолютно любой должности, благодаря которой я смогу донести и сделать все то, о чем я говорила. Секретарь — это человек, который должен консолидировать депутатов. Я это могу делать точно. Я человек из бизнеса, я умею договариваться, умею говорить, умею объединять необъединимое, — сказала она.

Татьяна Домбровская добавила, что если однопартийцы не поддержат ее кандидатуру на должности секретаря, она с уважением отнесется к их решению.

Напомним, что по. данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.