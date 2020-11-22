По данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, результаты которого были оглашены в прямом эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

Кандидат в мэры от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владислав Чайка набирает 38,4%.

Опрос проводился сегодня, 22 ноября, в течение дня по выборке среди избирателей, шаг 8 (опрашивали каждого 8 человека). Выборка рассчитана пропорционально количеству избирателей в каждом районе Николаева. Количество участков, на которых работали интервьюеры было, определено пропорционально количеству избирателей в каждом районе города. Опрос проводился на 28 больших участках (более 2000 избирателей на каждом), всего опрошено 2048 респондентов, погрешность составляет не более 2,99%

О том, как в Николаеве прошел день выборов, читайте в онлайн-репортаже НикВести.