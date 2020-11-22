В воскресенье, 22 ноября, в Николаеве проходит второй тур выборов городского головы. В бюллетене для голосования николаевцам предстоит выбрать между действующим городским головой Александром Сенкевичем либо его оппонентом Владиславом Чайкой.

Напомним, что по итогам голосования на местных выборах 25 октября Александр Сенкевич набрал 38 тысяч 654 голосов (38,94%), а Владислав Чайка получил 29 тысяч 095 голосов (29,31%).

НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов в Николаеве.

Онлайн-репортаж

В Гражданской сети ОПОРА сообщили, что утром их наблюдатель не смог попасть в помещение избирательного участка №480772 по улице 1-я Слободская, 74.

«Комиссия ограничивала право наблюдателя на наблюдение, он не мог наблюдать за открытием сейфа с бюллетенями. Через некоторое время наблюдатель ОПОРЫ попал в помещение самостоятельно, двери были открытыми», - сказано в сообщении.

В полиции Николаевской области сообщили, что все 214 избирательных участков на выборах мэра в Николаеве, а также 5 районах области, где будут выбирать депутатов, открылись вовремя и без каких-либо нарушений.

Помимо Николаева выборы сегодня проходят еще в 10 городах Украины. Об этом сообщает ЦИК.

«В этот день по традиции», - написал утром в своем Facebook кандидат.в мэры Николаева Александр Сенкевич.

В Николаеве открылись избирательные участки. Для того, чтобы проголосовать, необходимо иметь при себе паспорт, ручку и медицинскую маску, без которой нельзя пройти на участок для голосования.

В пятницу, 20 ноября, состоялись дебаты кандидатов в мэры Николаева Александра Сенкевича и Владислава Чайки.

О том, как проходили местные выборы, можно прочитать в репортаже НикВести.