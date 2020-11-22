Кандидат в городские головы Николаева Александр Сенкевич считает, что его оппонент Владислав Чайка поторопился, объявив себя победителем мэрской гонки. Он также отметил, что это может произойти только в параллельной вселенной.

Об этом он сказала в эфире программы «Битва за місто» на НикВести.

Онлайн-репортаж: Как в Николаеве прошел второй тур выборов мэра

— Если бы выборы проходили в параллельной вселенной, то он бы там победил. Хотя, может где-то и существует такой параллельный Николаев. Возможно ему нужно посоветоваться со своим национальным штабом, штабом национального сопротивления, а точнее стратегическим советом партии, — заявил Александр Сенкевич.

Отметим, что по параллельному подсчету голосов штаба «Пропозиція» по состоянию на 21:30 обработали 51% голосов избирателей на выборах мэра Николаева. Согласно данным партии, за Александра Сенкевича проголосовало 60,29% избирателей, за Владислава Чайку — 39,71%.

Напомним, что в эфире телеканала 112.Украина был озвучен результат экзитпола, проведенного компанией Independent Researching Group: Владислав Чайка набирает 51,96%, а Александр Сенкевич — 48,04%.

При этом компания Independent Researching Group, которая прогнозирует победу Владислава Чайки, проводила на местных выборах 25 октября экзитпол в Запорожской области. Результаты этого экзитпола отличаются от итогов выборов в Запорожский облсовет.

В свою очередь кандидат на пост Николаевского городского головы от «ОПЗЖ» Владислав Чайка в эфире телеканала 112 объявил себя победителем избирательной гонки. Он также анонсировал наказание для всех коррупционеров, которые, по его словам, последние пять лет грабили город и вели город к застою.

В ответ на это депутат городского совета от партии «Пропозиція» Федор Панченко считает, что Владислав Чайка поторопился, объявив себя победителем на выборах мэров.

Отметим, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.

Также о том, как в Николаеве прошел день выборов, читайте в онлайн-репортаже НикВести.