Депутат городского совета от партии «Пропозиція» Федор Панченко считает, что кандидат на пост мэры Николаева от «ОПЗЖ» Владислав Чайка поторопился, объявив себя победителем избирательной гонки, ссылаясь на результаты экзитпола Independent Researching Group.

Об этом он сказала в эфире программы «Битва за місто» на НикВести.

Отметим, что кандидат на пост Николаевского городского головы от «ОПЗЖ» Владислав Чайка в эфире телеканала 112 объявил себя победителем избирательной гонки. Он также анонсировал наказание для всех коррупционеров, которые, по его словам, последние пять лет грабили город и вели город к застою.

— Мы с вами по социологическим подсчетам выиграли. Мы победили ту власть, которая 5 лет вела наш город к застою, вела к тем проблемам, которые накопились годами. Я хочу поблагодарить всех, кто отдал за меня свой голос. Мы вместе с вами будем строить наш город. Он станет безопасней, лучше и красивее. Я обещаю, что все, кто участвовал в каких-то махинациях, в растрате бюджета — понесут свое наказание достойно. К этому будут привлечены и средства массовой информации, будут привлечены правоохранительные органы, — заявил Владислав Чайка.

В ответ на это Федор Панченко заявил, что Владислав Чайка очень поторопился в объявлении себя победителем и отметил, что завтра его избиратели будут удивлены противоположному результату.

— Хочется сказать, что так делать некорректно. Потому что завтра его избиратели могут быть очень удивлены и могут оказаться в непонятной ситуации. Торопить так события я не рекомендую, — заявил Федор Панченко.

Напомним, что в эфире телеканала 112.Украина был озвучен результат экзитпола, проведенного компанией Independent Researching Group: Владислав Чайка набирает 51,96%, а Александр Сенкевич — 48,04%.

При этом компания Independent Researching Group, которая прогнозирует победу Владислава Чайки, проводила на местных выборах 25 октября экзитпол в Запорожской области. Результаты этого экзитпола отличаются от итогов выборов в Запорожский облсовет.

Отметим, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.

Также о том, как в Николаеве прошел день выборов, читайте в онлайн-репортаже НикВести.