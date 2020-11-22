В эфире телеканала «112.Украина» был озвучен результат экзитпола, согласно которому кандидат в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка набирает 51,96%, а его оппонент от партии «Пропозиція»: действующий городской голова Александр Сенкевич — 48,04%.

Данный экзитпол был проведен компанией Independent Researching Group, пишут НикВести.

Отметим, что компания Independent Researching Group, которая прогнозирует победу Владислава Чайки, проводила на местных выборах 25 октября экзитпол в Запорожской области. Результаты данного экзитпола отличаются от итогов выборов в Запорожский облсовет.

По результатам этого исследования партия «Слуга народа» должна была набрать 26,1%, «ОПЗЖ» — 20,7%, партия «Єднання» — 8,2%, «ЕС» — 8%.

Результаты выборов: «ОПЗЖ» набрала 27%, «Слуга народа» — 22,6%, «ЕС» — 11,9%, «Єднання» — 10,7%.

Напомним, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.