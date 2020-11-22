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Кандидат на пост Николаевского городского головы от «ОПЗЖ» Владислав Чайка объявил себя победителем избирательной гонки, ссылаясь на результаты экзитпола Independent Researching Group.
Об этом он сказал в эфире программы «Право на выбор-2» на телеканале 112.
Владислав Чайка заявил о победе над властью, которая «вела к застою». Также он сообщил о намерениях наказать всех, кто участвовал в растрате бюджета.
— Дорогие николаевцы, первая социология прошла. Мы с вами по социологическим подсчетам выиграли. Мы победили ту власть, которая пять лет в нашем городе вела к застою, и тем проблемам, которые накопились уже годами. Я хочу поблагодарить всех, кто отдал за меня свой голос, и мы вместе с вами будем строить наш город, он станет лучше, безопаснее и красивее. Я обещаю, что все, кто участвовал в каких-то махинациях, в растрате бюджета понесут свое наказание достойно. Будут привлечены и средства массовой информации, будут привлечены правоохранительные органы. Мы вместе с вами пойдем строить наш процветающий Николаев и Николаев станет великим снова, — заявил Владислав Чайка.
Напомним, что в эфире телеканала 112.Украина был озвучен результат экзитпола, проведенного компанией Independent Researching Group: Владислав Чайка набирает 51,96%, а Александр Сенкевич — 48,04%.
При этом компания Independent Researching Group, которая прогнозирует победу Владислава Чайки, проводила на местных выборах 25 октября экзитпол в Запорожской области. Результаты этого экзитпола отличаются от итогов выборов в Запорожский облсовет.
Отметим, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.
Также о том, как в Николаеве прошел день выборов, читайте в онлайн-репортаже НикВести.
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Кандидат на пост Николаевского городского головы от «ОПЗЖ» Владислав Чайка объявил себя победителем избирательной гонки, ссылаясь на результаты экзитпола Independent Researching Group.
Об этом он сказал в эфире программы «Право на выбор-2» на телеканале 112.
Владислав Чайка заявил о победе над властью, которая «вела к застою». Также он сообщил о намерениях наказать всех, кто участвовал в растрате бюджета.
— Дорогие николаевцы, первая социология прошла. Мы с вами по социологическим подсчетам выиграли. Мы победили ту власть, которая пять лет в нашем городе вела к застою, и тем проблемам, которые накопились уже годами. Я хочу поблагодарить всех, кто отдал за меня свой голос, и мы вместе с вами будем строить наш город, он станет лучше, безопаснее и красивее. Я обещаю, что все, кто участвовал в каких-то махинациях, в растрате бюджета понесут свое наказание достойно. Будут привлечены и средства массовой информации, будут привлечены правоохранительные органы. Мы вместе с вами пойдем строить наш процветающий Николаев и Николаев станет великим снова, — заявил Владислав Чайка.
Напомним, что в эфире телеканала 112.Украина был озвучен результат экзитпола, проведенного компанией Independent Researching Group: Владислав Чайка набирает 51,96%, а Александр Сенкевич — 48,04%.
При этом компания Independent Researching Group, которая прогнозирует победу Владислава Чайки, проводила на местных выборах 25 октября экзитпол в Запорожской области. Результаты этого экзитпола отличаются от итогов выборов в Запорожский облсовет.
Отметим, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.
Также о том, как в Николаеве прошел день выборов, читайте в онлайн-репортаже НикВести.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов